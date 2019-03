"Mi hijo también puede" es el nombre de la campaña que, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, familias promueven con una propuesta muy especial: usar dos medias de distintos colores y subir una foto a las redes sociales con el hashtag #DerribandoPrejuicios, #MiHijoTambienPuede y #CambiemosLaMirada. Y es que "las diferencias no nos hacen diferentes" y se busca mostrar y concientizar acerca de lo linda que es la diversidad.



Luz es la mamá de Antonia, de dos años y cinco meses. Antes de nacer, a través de una punción, pudieron determinar que tenía Síndrome de Down. Principalmente en la madre, surgieron muchos temores e incertidumbres ante esto, que para ellos, era nuevo y desconocido. Con dos hijos varones, Anto era la mujercita tan esperada y deseada por sus papás. "Mi marido Martín, lo único que escuchó es que era nena, el resto no importaba", asegura la mamá.





"Vamos a descubrir junto a la pequeña princesa y sus hermanos, el mágico mundo del cromosoma de Amor", remarca la descripción de la página de Instagram "Mundo de Anto", donde diariamente suben fotos y videos de momentos especiales, tanto de ella como también de sus dos hermanos. Pero siempre con un pie de foto que llama a la concientización. Palabras de amor de una mamá que todos los días aprende un poco más de la mano de su pequeña princesa.



Santino de 9 años y Simón de 13, los dos, orgullosos de su hermanita, le dieron una especial bienvenida a la familia. "Opté por esperar para contarles de su síndrome, yo quería que la vieran. Los chicos son tan puros que vieron a la hermana y no al Síndrome de Down. Estábamos los cinco con ella y ahí les contamos y pensaron 'pero si no tiene nada'... y no, no tiene nada. El más chiquito, que en su momento tenía 7, se largó a llorar y dijo "me preocupa porque ellos son muy buenos ¿Cómo va a hacer para defenderse en el colegio?", recuerda Luz.