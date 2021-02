La joven pastelera Trinidad Benedetti, denunció públicamente al chef Pablo Massey de acoso sexual laboral. La víctima relató los sucesivos hechos que vivió durante los ocho meses en los que se desempeñó como profesional en el local gastronómico La Panadería de Pablo, cuando tenía 20 años.

A través de una serie de videos que publicó desde su propia cuenta en la red social Instagram, la pastelera relató e hizo pública su denuncia.

"Dejé sangre, cuerpo, alma y mi diginidad ahí, dejé todo.", expresó la joven quien decidió dar a conocer el comportamiento de Massey mientras estuvo trabajando para él.

"¿Es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?", le preguntó la joven a una encargada, quien le respondió: "Si", aseguró en su relato.

Sólo pasaron cuatro años de su paso por el local gastronómico y la joven decidió contar no sólo lo que hacía el chef sino también cómo fue la reacción ante sus advertencias de quienes trabajan con él y tienen cargos de alta responsabilidad frente a los empleados.

La pastelera, quien tenía 20 años en ese entonces, su primer trabajo profesional a ese alto nivel gastronómico, hizo reiterados llamados de atención hacia los distintos responsables del restaurante, pero según denunció, sólo recibió destratos, insultos y comportamientos cómplices.

"Me dan asco", aseguró sobre los responsables ante los que ella acudió sin obtener respuestas, y agregó: "Pasé de ser la mejor pastelera que habían tenido en la historia en La Panadería de Pablo a ser la peor y a sufrir durante dos meses, hasta que conseguí trabajo y me pude ir. No te podías ir de cualquier forma. Te tenías que ir en secreto porque eran tan mala leche..."

"Me la pasaba nerviosa cuando escuchaba la voz de Pablo", describió la joven sobre su experiencia durante los meses en los que se desempeñó como pastelera en ese local.

Sobre el chef al que denuncia de acoso sexual laboral, la joven expresó: "Pablo Massey me da pena. No sé ni que decir de él. pero son personas que tienen llegada, fama, contactos, lo que sea. Tuve mucho tiempo miedo".

"Hay personas que saben lo que me pasó, pero es un buen momento de contarlo para que dejen de tratarlo con tanta impunidad. Es mi palabra contra la de ellos", concluyó.

Trinidad Benedetti denunció a través de su cuenta de Instagram, al chef Pablo Massey por acoso sexual laboral.

Junto la serie de videos que publicó la joven podía leerse en el posteo: "Gastronomía e hipocresía. Saludos".