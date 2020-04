Algunos se entusiasmaron con la propuesta y otros, dudaron al ver el video. Lo cierto es que, la imagen del médico explicando que, haciendo gárgaras con sal y agua se combatía el coronavirus, pronto se volvió viral. Ahora, ¿qué hay de cierto es la propuesta?.

En la grabación, el especialista explica que un estudio realizado en Munich, Alemania, demostró que si al virus lo tratás, por lo menos, de cuatro a siete días haciendo esta receta con agua y sal, lo vas a poder eliminar. En diálogo con crónica.com.ar, el médico infectólogo Javier Farina (M.N 132500)

-Hay un video que está circulando en las redes, en el que aseguran que hacer gárgaras de agua con sal puede atacar al coronavirus. ¿Es posible que eso sea verdad?

-No creo que pueda ser posible, por lo menos sobre eso todavía no hay ninguna evidencia científica.

-¿Y qué “recetas" naturales aconsejarías para estar más fuertes frente al coronavirus?

-Principalmente, tener una dieta balanceada, variada y que la sea buena la alimentación.

-Ya estamos en otoño y nos acercamos al invierno. ¿Qué pasa con el coronavirus cuando hace frío?

-Cuando baja la temperatura ambiente como en esta época, la inmunidad de nuestras fosas nasales funciona peor y, por lo tanto, se incrementan las infecciones por vías respiratorias.

.

-¿Por qué hay personas que sugieren utilizar el barbijo sin tener coronavirus y otras que no?

-La indicación en la comunidad es que lo use quien tiene síntomas, pero como se incrementó la circulación comunitaria, se recomienda el uso barbijo, más que nada por si alguien es portador de virus y no lo sabe. Quizás esa persona no tiene síntomas, o los tiene pero de una forma muy leve y no lo reconoce, entonces con este material sanitario puesto, va a evitar contagiar a otras personas.

-¿Cuáles son las recomendaciones que das a tus pacientes ante esta pandemia?

-Las medidas más eficaces son el distanciamiento físico, que sea más de un metro, y en caso de que no se pueda respetar, ahí sí utilizar algún barbijo. También hay que lavarse las manos frecuentemente y mantener limpias todas las superficies de todos los lugares por los cuales nos movamos.