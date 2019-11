El dólar para la venta al público cedió este martes casi siete centavos y cerró a $ 63,26 promedio, en una rueda en la que la divisa fue sostenida por bancos oficiales, en tanto en el sector mayorista perdió cinco centavos y finalizó a $59,65.

En tanto, el precio del dólar blue se mantiene en $65,50 en las cuevas mientras que las cotizaciones que operan a través de la Bolsa amplían su tendencia descendiente: el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $78,20, $1,06 a la baja, y el dólar MEP a $73,16, a $1,47 menos que el último cierre.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que las compras de bancos oficiales "sostuvieron la cotización del dólar en el segmento mayorista, evitando que la caída de hoy fuera más importante". Agregó que "las restricciones cambiarias impactan en la demanda de divisas, generando un escenario que deja solo a la banca oficial como principal demandante de dólares".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el dólar viene perdiendo cinco centavos por día "por las restricciones para comprar dólares y las trabas de los bancos para los importadores y empresas que quieran girar al exterior, que deben adaptarse a las nuevas comunicaciones en la materia".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 347 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 350 millones, un 12 % más que el viernes pasado.



Los plazos más cortos concentraron más del 70% de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a $62,70 y $66,20. En cuanto a la tasa de política monetaria, El BCRA convalidó una baja de 99 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 64,942%.



El total adjudicado fue de $195.705 millones sobre vencimientos por $153.276 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $42.428 millones.