El dólar cerró estable en $39,03 según el precio promedio operado este viernes en los principales bancos nacionales. En el Banco Nación la divisa cerró 10 centavos por debajo del final de este jueves a $ 38,90.



En tanto que en el mercado mayorista, el dólar cerró a $37,97 apenas siete centavos y medio por debajo de los valores registrados en el final de este jueves. Sin embargo en la semana el tipo de cambio mayorista perdió 19,5 centavos.



"La divisa norteamericana se mantuvo con tendencia débil y escaso poder de reacción en una jornada en la que no tuvo contagio de los movimientos en los mercados internacionales", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen negociado en el segmento de contado fue bajo, de US$ 431 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 14 millones.



"El volumen fue muy flojo, bajó un 32,4% respecto de este jueves. Se estima que hoy también liquidaron entre 40 y 50 millones los exportadores cerealeros", señaló el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El BCRA adjudicó $ 118.269 millones de $125.132 millones que vencían este viernes, cuando la entidad bajó levemente la tasa a 59,38% promedio.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.017 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38,43 y $ 40,325, respectivamente.



Los futuros mostraron bajas de más de $ 0,10 promedio, acompañando la baja de la divisa americana, que nuevamente cayó contra el peso $ 0,075.