Sofía Sarkany falleció este lunes en la ciudad estadounidense de Miami tras luchar tres años contra un cáncer de útero, que no le impidió el sueño hace una semana de ser mamá de Félix, hijo fruto de su relación con Tomás Allende.

Tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de una de las hijas del reconocido diseñador Ricky Sarkany, los famosos se volcaron a las redes sociales para dejarle un mensaje de amor y apoyo a una persona muy querida dentro del ambiente del espectáculo.

Marcelo Tinelli, Catherine Fulop, Ángel de Brito, Cinthia Fernández, Jésica Cirio Gimena Accardi, Luli Fernández y Luciana Salazar y colegas del mundo de la moda como Benito Fernández y Fabián Medina Flores, fueron algunos de los que se expresaron.

"Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido

@RickySarkany , todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho ��", afirmó el conductor de Showmatch en Twitter.

"Estoy asi �� con la muerte de Sofia Sarkany. Que tristeza por Dios! QEPD y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a @RickySarkany", posteó Luciana Salazar.

"Sofi, tal vez la piba más buena que conocí. despojada y pacífica, con una sonrisa brillante y encantadora. amorosa, trabajadora y respetuosa. te quiero, sofi...me guardo todos los hermosos recuerdos con vos y espero soñarte de vez en cuando. abrazos fuertes a toda su familia", describió emocionada Gimena Accardi, novia del actor Nicolás Vázquez.

"Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", sostuvo Catherine Fulop, muy cercana de la familia de la joven.

