A un mes del accidente ocurrido en la zona de Palermo, donde el periodista Eugenio Veppo atropelló a dos agentes de tránsito, mató a una de ellos, Cintia Choque (27), y dejó en grave estado a Santiago Siciliano (30), éste último subió un video el cual comentó cómo se encuentra, agradeció a las autoridades del hospital Fernández, dejó un fuerte mensaje contra la precarización laboral y le envió el pésame a la familia de su compañera fallecida.

LEÉ TAMBIÉN: Nuevo video: Veppo manejaba rápido y en zigzag cuando chocó a los agentes

Sentado en una silla de ruedas y junto a su novia, Santiago dijo al Programa Peatonal de Crónica HD que "hola a todos. Mi nombre, como sabrán, es Santiago Siciliano. Me encuentro al lado de Lucía Herrera, mi novia, que me cuida desde el momento uno en terapia. Aprovecho para agradecerle al personal del Hospital Fernández, que me salvaron la vida. Estoy muy agradecido".

LEÉ TAMBIÉN: Veppo iba a 130 kilómetros por hora cuando embistió a los agentes en Palermo, según peritaje

El agente de tránsito herido agregó que "Con respecto a mis compañeros, me pone muy contento verlos unidos, luchando por una causa, por despegarse de la precarización a la que nos vemos expuestos siendo monotributistas. Y luchando por una causa justa, que sería estar en blanco, como bien lo indica el Gobierno, tener la planta transitoria y la planta permanente. También les agradezco a mis familiares y amigos, que hicieron mediática la lucha y que se movilizaron para que se haga justicia por lo sucedido. Un abrazo grande a todos y buenas noches".

LEÉ TAMBIÉN: Agentes de tránsito trabajan pero no dejan de pedir justicia por Cinthia y Santiago

Cabe destacar, que el hecho tuvo lugar el 8 de septiembre, a las 3.30 a la madrugada, Eugenio Veppo embistió a los dos agentes en un control de tránsito a más de 130 kilómetros por hora. Choque (27 años) murió instantáneamente por las heridas sufridas, mientras que Siciliano quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández.

LEÉ TAMBIÉN: Prisión preventiva y embargo de 5 millones de pesos para Veppo

Veppo quedó procesado con prisión preventiva por "homicidio simple con dolo eventual", una pena que prevé entre 8 y 25 años de cárcel. Su abogado pidió el cambio de carátula, por "homicidio culposo".