"¿Por qué me salvé?, ¿por qué la bala fue para allá, cuando yo estaba acá?, ¿por qué fui puesto en la fila de los salvados?", con 89 años y el número 161.214 tatuado con tinta azul en el brazo izquierdo, Julius Hollander reconoce a Crónica que fue el odio lo que hizo que sobreviviera al ghetto, a Auschwitz-Birkenau, al asesinato de todos los suyos. "Mi voluntad fue más grande que la voluntad alemana de que muriera. Pensaba 'un día más'. Pero luego de la guerra tuve que olvidar todo para poder vivir".



Al finalizar la guerra, Hollander que con sus apenas 16 años logró escapar de los nazis en la llamada "marcha de la muerte", ya sabía que se había quedado sin padres, hermanos, parientes ni patria. Pero en Buenos Aires lo esperaban sus tíos y primos, quienes lo recibieron con los brazos abiertos y él, con su diccionario polaco/español, estaba dispuesto a hacer "borrón y cuenta nueva". Fue en 1946 cuando pisó Argentina y decidió que no viviría más en el pasado.



Julius es el único sobreviviente de su familia y luego de años de silencio, finalmente comparte su historia para que nunca nadie más se atreva a negar el terror que padeció el pueblo judío durante el Holocausto. Ahora brinda charlas en colegios, escribió el libro "Enfrentar el olvido" y también participó del documental #marcha. "Lo que le digo siempre a los chicos es que luchen por la democracia, es lo único que tienen para que no pasen estas cosas nunca más", asegura.



Nació el 3 de diciembre de 1929 en Tarnow, provincia de Cracovia, Polonia, en un hogar judío no religioso pero que sí mantenía ciertas tradiciones. Su mamá fue Hania Eisen y su papá Josef Hollander, y su único hermano Edward, cinco años mayor que él, murió en Auschwitz-Birkenau, donde los separaron y no se volvieron a ver.



-¿Cómo recuerda su infancia?

- Pude sobrevivir porque tuve una infancia muy buena y contenedora. Recuerdo que íbamos a la escuela en invierno, y por mas frío que hiciera, nos vestíamos con unos pantaloncitos, un pullover, pero siempre con orejeras. Fue una infancia feliz en una casa alegre, en verano íbamos a jugar al tenis a una canchita del colegio y en invierno la misma cancha se llenaba de agua y se convertía en una pista de patinaje sobre hielo, y patinábamos. O con un cajoncito y rulemanes hacíamos cochecitos. Fue tranquila pero con el mandato del estudio siempre. Mi hermano era un muchacho delgado, deportista y mejor estudiante; siempre me decían: "estudiá como tu hermano". Compinches y rivales, tanto peleábamos como vivíamos pegados; él me enseño a esquiar.

-¿Cuándo comenzó la persecución al pueblo judío?



- Yo tenía 10 años y se dio de una manera totalmente gradual, es como si por ejemplo te dijera "que los judíos no podían vivir más en las calles Alvear y Callao, que tenían que vivir en Villa Crespo, los de barrio Belgrano, también a Villa Crespo" y, cuando nos quisimos dar cuenta, pusieron unos muros. Ya dentro, no podíamos hacer nada. Es evidente que los nazis tuvieron asesoramiento de psicólogos, el plan de exterminio se diseñó con mucha destreza.



-¿En qué momento se dieron cuenta de la gravedad de lo que lo que se avecinaba?



- Tenia una tía, hermana de mi mamá, que vivía en Argentina. Acá se leía lo que pasaba en Alemania sobre la persecución, pero en Polonia no se sabía nada. Ella tomó un barco con sus dos hijos chiquitos y nos visitó para advertirnos y decirnos que nos viniéramos a Argentina, pero mi papá se negó porque no quería dejar su negocio textil, tenía 51 años y ya estaba hecho... No lo puedo culpar.



-Entonces el terror avanzaba pero de manera gradual...



- En un principio nos pusieron un interventor en el negocio, luego teníamos que llevar puesta una cinta con la estrella de David. De repente nos sacaron de nuestro departamento. "Que se presenten todas las familias con apellidos de la A a la D porque van a ir a un campo de trabajo", nos decían y muchos lo creían. Más adelante nos llevaron con otras familias a una casa destruída dentro del ghetto. Luego nos recluyeron en lo equivalente a cinco manzanas y en una habitación vivíamos como 50 personas. Cerraron todo el perímetro con maderas de gran altura coronadas con alambrado de púas. Faltaba de todo como higiene, nos cortaban la luz, el agua y nos daban el racionamiento de comida para morirnos.



-¿Recuerda el día en que su familia se separó?



- A mí me separaron junto a mi papá. Mi mamá y mi hermano se fueron para otro lado. Nos subieron a un tren y nos decían que íbamos a trabajar a Auschwitz. El viaje fue aterrador, y el vagón apestaba; la gente hacía sus necesidades encima. El campo estaba cercano a un emprendimiento industrial alemán donde se iban a fabricar gomas sintéticas, y nosotros teníamos que construir la fábrica.

-¿Cómo fue la llegada?



- Bajamos y fuimos recibidos con golpes, perros, látigos y reflectores, fue aterrador; todo tan trágico, violento y doloroso. Me sacaron las cosas que llevaba, me rasuraron la cabeza y nos registraban tatuándonos un número. Los nazis buscaban deshumanizarnos, hacer con nosotros "cosas".



-¿Qué tipo de trabajo realizaba?



- Me mandaron al equipo que descargaba carbón de los vagones. Eran grupos de cuatro personas, y si no se vaciaba el vagón y el trabajo no estaba terminado para las 15 horas, los colgaban por la noche. Todas las noches colgaban a personas. Yo tenía 14 años, y veía que me faltaba poco para que me pasara eso.