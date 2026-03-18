Pablo Quirno agradeció al secretario de Estado, Marco Rubio, por la designación del país como líder de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, manifestó su gratitud hacia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tras la confirmación de Argentina como líder de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El nombramiento sitúa al país en una posición sin precedentes, al ser la primera nación de América del Sur que accede a la titularidad de este organismo.

A través de sus canales oficiales, el funcionario argentino calificó el suceso como un hito relevante para la política exterior.

"Es un honor ejercer ese rol", sostuvo Quirno, quien vinculó esta nueva responsabilidad con la trayectoria democrática del país.

"Lo hacemos desde nuestra propia historia, con un firme compromiso con la verdad, la memoria y la lucha contra el antisemitismo. Asumimos esta tarea con la gran responsabilidad de ser el único miembro pleno en América latina y el compromiso de hacer oír la voz del IHRA en toda la región", declaró el titular del Palacio San Martín.

Gracias, Marco (@SecRubio).



Para la Argentina es un honor asumir la Presidencia de la IHRA, siendo la primera vez que un país de América del Sur ejerce este rol.



Lo hacemos desde nuestra propia historia, con un firme compromiso con la verdad, la memoria y la lucha contra el... https://t.co/J41Ej1wdp1 — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 18, 2026

Reconocimiento desde Washington

Por su parte, el representante del gobierno estadounidense, Marco Rubio, utilizó las redes sociales para transmitir sus felicitaciones a la administración argentina.

El secretario resaltó la importancia del liderazgo de la IHRA en el contexto global actual y puso en valor las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo nacional.

"Estados Unidos felicita a Argentina al iniciar su presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes", concluyó Rubio.