El secreto para tener salud

Hagamos una pausa. Apaguemos el circuito de malas noticias por un momento y empecemos a darnos un espacio, un momento al día para destinar nuestra fuerza en aprender conscientemente, hábitos y conceptos indispensables para superar cualquier crisis. Incluso las que parecen imposibles.

Estamos atravesando momentos que marcan un hito humanitariamente y es normal que eso nos traiga angustia, incertidumbre. Por eso este libro de Marina Borensztein “Así me cuido yo” es una guía simple y también es un testimonio en primera persona, que nos muestra que las crisis por más terminales que sean, se pueden superar.

En 2011, Marina Borensztein fue diagnosticada con un cáncer de mama bilateral. Ya en ese momento tan complejo, escribía “Enfermé para sanar” un libro atravesado por una fuerza increíble donde comparte el conocimiento que fue descubriendo para mantener no sólo una vida saludable, sino para entender qué nos dice nuestro cuerpo a diario.

Los profesionales de todo el mundo, coinciden que la prevención no es estar en estado de alarma, sino tomar los recaudos necesarios: buena alimentación, evitar el stress contínuo y también mantenernos en forma.

Por eso aquí algunas claves para anotarnos, para sistematizar y hacer hábito: ejercitar el humor como también el cuerpo para tener bienestar físico. Porque no sólo se trata del cuerpo sino del espíritu. Llevar una alimentación natural, saber de los nutrientes que ingerimos como también entender la importancia de una buena digestión. Y nunca está de más practicar un poco de yoga y meditación. Pero por sobre todas las cosas Marina habla de un poder sanador que reside dentro de cada uno de nosotros: la confianza en uno mismo.

En su libro “Así me cuido yo” marca: no hace falta enfermarse para llevar una vida saludable. Es directa y amorosa a la vez. Por eso comparte tips para alimentarse bien y para hacer rutinas que nos vienen muy bien, en estos días que debemos estar en nuestras casas.

Lo light no es sinónimo de saludable:

“Cuando empecé a investigar cómo tenía que acompañar a mi cuerpo con la enfermedad, dejé alimentos que me di cuenta me hacían muy mal y me cambió completamente la energía, la digestión, el funcionamiento del intestino, no más los dolores de cabeza, entre otras cosas básicas” indica Marina proponiendo una rutina alimentaria que evite alimentos con gluten, transgénicos y sobre todo, los que contienen azúcar “porque está comprobado que comemos más de lo que nuestro cuerpo puede tolerar y la industria no hace comer más de lo que podemos aguantar”.

Como tips nos propone alimentarse con vegetales crudos, frutas, poca grasa animal, consumir pescado, legumbres, semillas, frutos secos, algas y jugos verdes. Y sobre todo cocinar lo más posible en casa. “Hay que volver a apostar a lo sano y evitar todo alimento que termine con la palabra ‘ante’, como el conservante, colorante, edulcorante, el saborizante” comenta Marina.

Moverse para disfrutar:

No hagamos ejercicio por obligación y sobre-esfuerzo. Hagámoslo para estar feliz, porque cuando estamos felices el sistema inmunológico se fortalece. “El ejercicio es un gran aliado para tener una salud fuerte, no sólo a nivel físico sino mental y emocional. Cuando el cuerpo se estimula mejora la circulación de oxígeno en la sangre, aumenta la capacidad pulmonar, se tonifican los músculos, se queman las calorías que hay en exceso y uno se siente mejor” y si con estas frases no te convenció, te compartimos fragmentos de su libro para que tomes conciencia:

“Comprometete con vos, con el Universo, con el amor de tu vida, con quien se te dé la gana, pero hacelo con conciencia y responsabilidad si de verdad deseás estar sana, fuerte y feliz.¡No te das una idea de lo bien que te vas a sentir con vos! ¡Si yo puedo, vos podés!”

Te compartimos el primer capítulo de “Así me cuido yo”. Aprovechá a empezar en casa, hábitos de amor propio, porque de eso se trata, cuidarnos para cuidar también a otros:

También un tip de meditación para empezar el día:

Para concentrarse, para relajarse y sobre todo para sumar energía a nuestro día, te dejamos una recomendación que Marina explica: “Esta es una de las meditaciones más usadas en el Kundalini yoga. Permite canalizar energía sanadora para uno y para quienes elijamos proyectarla”

Una meditación fácil para iniciar el día

Pasos:

Sentate y flexioná los codos. Poné tus manos mirando hacia arriba.

Sentí tu respiración, suave, natural. Siempre respiramos por la nariz.

Repetí este mantra sencillo:

RA MA DA SA

SA SEI SO HUNG

Podés cantarlo o recitarlo mentalmente.

Al terminar es importante inhalar profundamente, retener el aire y dejar que la energía sanadora circule por nuestro cuerpo.

“Si querés en ese momento, podés enviar sanación a otra persona o a la madre tierra. Nos beneficiamos todos al canalizar este tipo de energía”. Recomienda.

Empezá despacio, con 11 minutos y de a poco intentá llegar a 31 minutos de meditación. Vas a notar cambios en tu rutina.

¡Manos a la obra! ¡Paciencia! ¡Actitud! Tenés un gran desafío por delante:

En su libro Marina Borensztein habla de todo: alimentación, tips para ejercitarnos, medicina ayurvédica y desde el vamos lanza una moraleja:

El novelista ruso Aleksandr Solzhenitsyn dijo: “Si quieres cambiar el mundo, ¿por quién empiezas? ¿Por ti, o por los demás? Creo que si empezamos por nosotros mismos y hacemos las cosas que necesitamos hacer y llegamos a ser la mejor persona que podamos llegar a ser, tenemos más oportunidades de cambiar el mundo para bien”.

Nuestra salud, la felicidad y nuestra vida, están en nuestras propias manos. Lo que comemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que creemos, marca nuestro destino. Es un buen momento para empezar a cambiar.

Otros consejos para aprovechar:

Te dejamos dos recetas, bien sencillas para que puedas compartir y desintoxicarte

Arroz con brócoli fácil y rápido de hacer

Ingredientes:⠀

• 1 Flor de brócoli⠀

• 1 taza de arroz integral (cocido)⠀

• Sal rosa o marina a gusto⠀

• 4/5 dientes Ajo⠀

• Aceite de oliva⠀

Opcional: pimienta o cúrcuma⠀

⠀

Preparación:⠀

Hevir el arroz integral. Preparar brócoli al vapor.⠀

En una sartén, colocar aceite de oliva y saltear el ajo picado a fuego lento para que no se queme. Incorporar el resto de los ingredientes, mezclar, condimentar y servir.⠀

Guacamole para acompañar todas las comidas que quieras

Ingredientes:⠀

• Cebolla morada 1/2⠀

• El jugo de 1 limón⠀

• Tomate sin semillas 1 chico (si no es orgánico se pela)⠀

• Perejil o cilantro 1 puñadito⠀

• Paltas 2⠀

• Sal marina o del Himalaya a gusto⠀

⠀

Preparación:⠀

Picás la cebolla muy finita y se deja en un bol, le agregás el jugo del limón. Se deja macerar un ratito. Esto le quita fuerza a la cebolla. Se corta el tomate muy chiquito y se le saca las semillas. Se agrega a la mezcla de la cebolla. Se pica el cilantro o el perejil y se agrega a la mezcla. Se abre la palta en dos por la mitad en sentido longitudinal. Se saca el carozo, se despega, se corta en cuadraditos y se aplasta con un tenedor un poco. Se mezcla todo. Si querés lo podés decorar con unas hojitas de perejil o de cilantro (lo que hayas usado). Guardá el carozo porque si te sobra guacamole lo podés conservar en la heladera con el carozo en un bol o plato tapado para que no se oxide y pierda sus propiedades.