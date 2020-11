Por Ana Breccia

“Reenviar” y “compartir”, son dos acciones que se utilizan diariamente en redes sociales, pero suficientes para quebrantar la privacidad de los menores a solo un click. Y es que la web se presta para la difusión y “viralización” de imágenes y videos, que con la finalidad de “hacer reir” o “indignar”, tienen de protagonistas a niños a quienes automáticamente se les vulneran sus derechos.

Este martes, la grabación de un nene de no más de 12 años, desató preocupación y una investigación en la provincia de Tucumán. Se lo ve semidesnudo, luciendo armas de fuego y cargadores, además tomando una postura amenazante y efectuando disparos al aire. "Hey, manga de giles. Los voy a matar si es que llegan a venir para la Panamá. Miren, tengo dos cargadores de 30 balas. Ni van a ‘pechar’, así como van a ‘pechar’ se van a ir”, se lo escucha decir al chico.

De acuerdo con La Gaceta, las imágenes fueron grabadas en un sector de Villa 9 de Julio. El menor, apodado en el barrio como “Pequeño”, sería el hijo de un hombre con numerosos antecedentes por delitos con la propiedad, incluyendo asaltos a taxistas.

Twitter, Facebook y medios de comunicación: las imágenes estuvieron en boca de todos y se replicaron de manera desmedida, acompañadas de comentarios, sin filtros, de cientos de usuarios. "Ese mocoso se tranformara en 'El Brayan' en pocos años", indicó un twittero mientras que otro compartió: "Despues dicen que los menores son inocentes".

Yael Bendel es Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de CABA y, en diálogo con cronica.com.ar, habló acerca de cómo actúan los equipos de cada jurisdicción en estos casos. Cómo se vulneran los derechos de los niños, el rol de los medios de comunicación y la importancia de las instituciones educativas para detectar la violencia familiar.

"Es una víctima, el lenguaje que utiliza es de un adulto y nuestra obligación es protegerlo", destacó Bendel sobre el caso del menor armado en Tucumán. "Si tiene un arma en la mano, es porque un mayor se la provee". En estos casos, desde los Ministerios Públicos, "nuestro deber es protegerlo física y psicológicamente como también permitirle que el pueda gozar de educación y el resto de sus derechos, y que no quede calificado como un 'delincuente sin salida'", insistió.

Como comunidad, "debemos ir a buscarlo y evaluar si se desarrolla en un entorno familiar saludable", también ver "porqué no está incluído en la comunidad educativa y porqué tiene ese lenguaje que aprendió de los adultos. Ningún niño nace con ese vocabulario o conociendo la utilización de armas, tampoco disponiendo de ellas".

Son estas cosas las que "deben interpelar a los funcionarios" y no "perseguir al niño". Y es que "no buscar a quien lo puso en esta situación, es no ver la cadena" ya que ese niño "está siendo utilizado por adultos para cometer un delito", reflexionó la asesora.

Cuarentena: vulneración de derechos y la importancia de la escuela en la detección

"8 de cada 10 violencias a los niños ocurren en casa y se detectan en hospitales e instituciones educativas", informó Bendel. Y justamente estos espacios fueron los que estuvieron restringidos estos últimos ocho meses.

"El recurso para que sean visualizados hoy es muy acotado", indicó y resaltó que durante este tiempo de confinamiento han aumentado un 25% los de niños y adolescentes que se comunican por ser victimas de violencia. También son los propios amigos o compañeros de las víctimas quienes llaman para notificarlo.

Estos escenarios se dan con una característicar particular: "Graban los delitos de los que son víctimas", comentó la especialista y reflexionó ¿Por que un niño tiene que filmarlo?, ¿por qué no creerle?". Que los chicos permanezcan más aislados, "permite que sean victimas de abuso porque esté legitimado el secreto de la familia, o porque no tienen con quién hablarlo. Todas estas situaciones se incrementan y en las estadísticas esto no se refleja".

"Por eso cuando hablamos de si tienen que volver o no clases, pensamos: la escuela es mucho más que un lugar de estudio, es un lugar de formación y detección de vulneraciones", aseguró.

El rol de los medios de comunicación en el tratamiento de estas noticias

¿Hasta dónde se vulneran los derechos cuando son menores los protagonistas de una noticia? Los medios de comunicación se enfrentan diariamente al desafío de el tratamiento adecuado de la información, con la obligación de resguardar la identidad y preservar a los chicos.

"Hemos vimos visto cómo se viralizan sus imágenes sin importarle nada a nadie. ¿Cual es la función de los medios? ¿Es informar o conseguir más audiencia?, reflexionó. Y agregó: "Hay que distinguir una noticia que le sirve a la sociedad. Creo que este caso no le sirve a nadie porque es inimputable".

Si lo queremos proteger, "no hay que viralizarlo sino ir a buscarlo para ver si está en un entorno saludable".