En medio de la angustia, incertidumbre y desesperación que produce la cuarentena, una abuela que vive en el barrio porteño de Palermo fue homenajeada por sus familiares y vecinos con motivo de su cumpleaños número 89.

Perla Cirigliano , alias "La Nona", vive hace 80 años en un edificio situado en las calles Soler y Jerónimo Salguero y cada año realiza un festejo numeroso con todos sus seres queridos. Sin embargo, durante los últimos días se mostró triste y decaída debido a no poder festejar sus 89. Por lo tanto, sus familiares se las ingeniaron para robarle una sonrisa.

"Nos dijo que estaba triste porque este año el festejo iba a ser diferente y no iba a poder a ver a muchos de sus seres queridos. Al escucharla, mi hermana Marta y yo decidimos ponernos en marcha para homenajearla de alguna forma sin exponerla y respetando las medidas tomadas en el marco de la pandemia por coronavirus", expresó a Crónica María Angélica, de 62 años.

"Varios familiares nos pusimos en contacto y nos organizamos. Durante la mañana de su cumpleaños, mi hijo la distrajo mientras yo llenaba de globos el balcón. Luego, le dije que se asomara porque su vecina quería saludarla. Al salir, vio a sus familiares más cercanos colocados en la calle, respetando las distancias, y con cartelitos llenos de mensajes de afecto", continuó.

En los videos grabados por uno de los allegados, puede verse cómo familiares y vecinos que pasan por la zona le cantan el feliz cumpleaños mientras la abuela se emociona hasta las lágrimas. En otro archivo, se observa cómo le subieron una torta utilizando globos y un hilo.

"Los pocos que se juntaron respetaron la distancia y utilizaron barbijo. Ella no sabía nada, se súper emocionó. Ella es nuestra idola total, es la gallina y todos estamos bajo sus alas. Preparamos todo para levantarle el ánimo, que le bajó muchísimo durante esta cuarentena", detalló la mujer.



Al concluir, aseguró: "Estuvo el resto del día mirando los videos y no paraba de repetir que no podía creer lo que habiamos hecho. Estaba en shock. Ahora, vamos a planear la gran fiesta de los 90, esperamos volver a la normalidad para ese entonces".