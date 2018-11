"Para cuando recibas esto ya te habrás enterado por la Armada y los medios, no se cuando nos restauraran la conexión, escribo ahora para compartir lo que siento, aunque no tengo palabras, mezcla de enorme tristeza con la de una batalla ganada, LOS ENCONTRAMOS LA PUTA MADRE! Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca. ya vendrán tiempos de charlas técnicas y otras cosas, ahora lo único importante es que al fin los encontramos y no puedo parar de llorar!", escribió Luis Tagliapietra, el papá de uno de los 44 tripulantes al informarle a las familias de los otros submarinistas la noticia del hallazgo.



Con estás emotivas palabras, Tagliapietra expresó su desahogo ante semejante lucha, mientras estaba embarcado como parte de la comitiva que ofició de veedora de la empresa Ocean Infinity formada por familiares.



Cabe recordar que desde la triste noticia de la desaparición de la nave, el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, se puso al frente como abogado y querellante en la causa judicial que investiga los hechos sucedidos con el submarino ARA San Juan.