La organización de Empresas Recuperadas consideró que el Gobierno nacional debe pedir "la quiebra y después expropiar" la empresa agrícola Vicentin para poder "para pagar por lo que vale y no por lo que debe".



"Mientras el gobierno de Mauricio Macri pisoteaba a la economía popular y a las pymes bajo el mote de improductividad, a Vicentin le inyectaba fortunas con fondos de nuestro pueblo, a escasas horas de abandonar el poder y de que el mega grupo agrario se declarara en 'estrés financiero'", advirtió la organización en un comunicado.



Empresas Recuperadas -presidida por Walter Murúa- señaló que "no hay excusas, el Estado y el Banco Nación con sus acreencias deben pedir la quiebra y después expropiar, para pagar por lo que vale y no por lo que debe".

.



"Hoy más que nunca la soberanía, la dignidad y el trabajo no se declaman. Los construye, los arranca y los defiende el pueblo con nuestra unidad, nuestra lucha y nuestra organización", declaró Murúa.



Murúa subrayó que durante los cuatro años de gobierno macrista "la producción y la industria nacional, el mercado interno y las condiciones de vida de nuestro pueblo fueron diezmados por políticas de ajuste y entrega".



"Nos reinventamos para dar una nueva pelea porque la pandemia del covid-19 se suma a la pandemia del endeudamiento histórico e ilegítimo, de la fuga de capitales, de la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo", señaló el texto.

.



Además, la organización dijo que que no le sorprende el fallo del juez santafesino contra la decisión del Gobierno: "Conocemos bien el accionar de un Poder Judicial que en la mayoría de los casos opera enquistado y ajeno a la imparcialidad, y defiende a la propiedad privada por encima de los derechos de los sectores populares", remarcaron.