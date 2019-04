La locura se apoderó de las calles y cada día hay una nueva muestra. Cualquier incidente se resuelve a los golpes.



En el barrio porteño de Balvanera hubo un nuevo ejemplo. Por motivos que no fueron revelados, el conductor de un auto se peleó con el chofer de un colectivo, vehículo que terminó con sus dos espejos laterales destrozados.



“Gordo ortiba, gordo ortiba” le gritó el conductor del auto al chofer, en avenida Pueyrredón y Tucumán, y con un palo, similar a un bate de béisbol, le rompió los espejos.



Luego guardó el elemento en el baúl y se fue. Uno de los pasajeros grabó la violenta escena y la difundió en las redes sociales.



Por otro lado, la guerra entre taxistas y conductores de Uber no se detiene, aunque las agresiones tiene consecuencias. El gobierno porteño anunció la quita de la licencia al conductor del taxi que agredió al otro hombre, el viernes por la mañana, en Villa Urquiza.



Fue la Secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires la que anunció la sanción contra Claudio Rímolo, quien no podrá volver a conducir hasta que la Justicia se expida sobre su culpabilidad. Por lo tanto, su licencia de habilitación profesional quedó suspendida de forma preventiva.