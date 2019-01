Se realizó el último viernes en la localidad rionegrina de El Bolsón el acto central en memoria del fotógrafo José Luis Cabezas, que por primera vez no tuvo lugar en Pinamar, la ciudad balnearia bonaerense donde fue asesinado hace 22 años.



Su hermana Gladys Cabezas participó del acto, que organizó el municipio local y Radio Nacional El Bolsón, que tuvo por escenario una plazoleta de la ciudad andina que lleva el nombre del reportero gráfico, con la participación de autoridades, dirigentes y periodistas.



"José Luis murió por mostrar la cara de la corrupción" dijo Gladys y luego explicó: "Estar aquí hoy lo decidimos como familia ya que en el país hay calles, plazas, aulas, barrios con el nombre de mi hermano y la decisión de salir de Pinamar es agradecer a toda la gente, de todas partes, que nos ayuda a tener presente a José Luis en la memoria".



"Mi familia original ya no la tengo, eran mi papá, mi mamá y mi hermano; hice mi familia con mis hijos, mi marido y mis nietos, pero también tengo otra familia que son los periodistas, a los que yo les digo mis hermanos del alma, porque están siempre", sostuvo



Gladys se refirió también a Gustavo Prellezo, autor material del crimen del fotógrafo, condenado a cadena perpetua, y actualmente matriculado como abogado: "Yo no estoy en contra de que los presidiarios estudien, se recuperen; pero si tiene una condena no puede ser abogado, con el agravante de que fue policía. Prellezo, el funcionario público que nos tenia que cuidar, mató y ahora también es abogado".



Durante el acto se compartió un audio del periodista Gabriel Michi, colega y amigo de José Luis, con quién compartió la cobertura de la temporada, a través del cual agradeció "mantener viva la memoria" de Cabezas y pidió que "la justicia sea y haga justicia".



Asimismo el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano expresó "que nunca más suceda algo como lo que le paso a José Luis".



Luego se inauguró una nueva placa recordatoria en la plazoleta. Por la tarde, en la casa del Bicentenario de la localidad, se inauguró una exhibición fotográfica que muestra el recorrido profesional de Cabezas.

Otro acto en Santa Fe



La seccional Rosario de la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) y el Sindicato de Prensa local homenajearon a Cabezas y recordaron que “fue asesinado por cumplir con su tarea”.



Con un “camarazo” que se realizó en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín de Rosario, fotógrafos y periodistas de Rosario y la región conmemoraron el aniversario del asesinato de reportero gráfico de la revista Noticias.



“No nos olvidamos de Cabezas porque fue un compañero de trabajo que murió en el ejercicio de la tarea”, dijo el secretario general del sindicato, Edgardo Carmona.



Y, remarcó: “Lo asesinan por cumplir con un objetivo esencial del periodismo que es develar lo que el poder quiere mantener oculto”.



Además, Carmona recordó que “el crimen sigue impune en cuanto a los autores intelectuales” mientras que “los autores materiales no tuvieron el castigo que merecían”.



A través de un comunicado, los organizadores señalaron que “el mensaje expedido por (el empresario Alfredo) Yabrán a través de Gustavo Prellezo (el autor material de los dos balazos, según el fallo condenatorio) y de la banda de ‘Los Horneros’ no fue sólo para Cabezas, sino para cualquier trabajador o trabajadora de la comunicación que se atreviera a visibilizar la trama mafiosa de aquel entonces”.



Asimismo, indicaron que “Cabezas es referencia obligada para todas y todos los trabajadores, es símbolo de valentía, del fuerte compromiso ético que cada periodista tiene con la verdad y del deber inquebrantable de informar a toda la sociedad”.