Lautaro Guzmán, el enfermero que compartió en sus redes haber sufrido discriminación en el tren Roca, fue reconocido por la Fundación Favaloro. Luego de que su contundente respuesta se viralice, se le entregó una distinción por ser "una persona que rescata los valores del Dr. René G. Favaloro."

En el tuit redactado por la Fundación dice que "Evitar ser influidos por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos forma parte de uno de los tantos principios que nos dejó nuestro fundador."

Tuit de la Fundación Favaloro.

El médico mostró los regalos que la Fundación le entregó con motivo de su actuación. Entre ellos, el decálogo que Favaloro legó al hospital con los dogmas de ética médica que sus profesionales deben seguir. También, le obsequiaron la autobiografía del cardiocirujano "Recuerdos de un médico rural" y un pin de Favaloro que utilizan todos los profesionales de la Fundación.

Hace unas semanas, Guzmán contó a través de Facebook que una mujer no quiso sentarse junto a él en el trasporte público por considerarlo "villero" por su manera de vestir. "La gente va por la vida juzgando por las apariencias. Acá el 'villero' con el que no me siento en el tren. Señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar traiga la ropa que traiga", escribió en su cuenta.

Lautaro confesó que la publicación en Facebook, que de forma inmediata se viralizó, la puso "por poner" y que ni siquiera pensó lo que había escrito. Ya tiene 87 mil compartidos en Facebook y otros miles en Instagram. El enfermero le pidió a una compañera de trabajo que le sacara las dos fotos: una con la ropa con la que había llegado y otra, con su vestimenta de trabajo.