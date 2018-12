A casi 40 chicos de diversas parroquias de las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza se les derrumbó el sueño de participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero próximo, evento en el cual que participará el papa Francisco. Esto porque, según contaron los papás y el coordinador del viaje, una empresa de turismo los estafó.

El sueño de viajar a Panamá comenzó en marzo pasado, cuando los chicos, que pertenecen a distintas parroquias locales, e incluso se sumaron de La Rioja y Mendoza, hicieron distintas actividades para reunir el dinero. En mayo comenzaron las inscripciones y de ahí en más vendieron desde alimentos hasta organizaron ferias de ropa para reunir los fondos. En junio lanzaron a la venta un bono contribución y sortearon hasta un auto. Las familias se sumaron a la movida y realizaron un enorme esfuerzo, según el relato de los damnificados. Incluso hubo gente que pidió préstamos para cancelar el viaje.

"En octubre la empresa nos informó que no podía efectivizar el viaje. Desde entonces empezaron reuniones para tratar de lograr que nos devolvieran el dinero. Pero toda negociación fracasó. No sólo se trata de una estafa económica. Están jugando con los sueños de las personas. Sabemos que hay otros casos similares al de nosotros", dijo Ricardo Caballero, el coordinador del grupo. El viaje costaba poco más de 2.600 dólares por persona y unas 19 ya lo había cancelado.

"Muchos cambiamos el viaje de egresados por ir a este viaje. Ahora nos quedamos sin nada y hay padres que están endeudados. No se trataba de unas vacaciones. Era un viaje especial, espiritual. Me siento engañado. Me pregunto si este es el ejemplo que nos da una parte de la sociedad a los más jóvenes. Hay mucha desilusión y dolor", contó Tobías Molina (17).

En este reclamo, la familia estuvo presente. Papás, abuelos y hasta amigos se sumaron a la denuncia ya que fueron protagonistas y testigos de una mega campaña que los chicos iniciaron hace unos meses para reunir fondos y así cumplir el sueño de participar de la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá.

La XXXII edición de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de la Iglesia católica será del 22 al 27 de enero. Allí, el papa Francisco tendrá un nuevo encuentro con chicas y chicos de todo el mundo.

Acá, para poder viajar, los chicos armaron el grupo "San Juan en Panamá" y hasta tenían una página de Facebook. Se reunían semanalmente en diferentes iglesias para poder organizar los detalles del viaje y ver cómo conseguían el dinero para afrontar el viaje. Al grupo se sumó gente de Rodeo, Mendoza y La Rioja.