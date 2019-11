Este miércoles, las entidades operarán de manera reducida y los bancos no abrirán por el feriado del día del empleado bancario que se celebra todos los años el 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria de 1924, liderada por Sergio Palazzo.

¿Por qué es feriado bancario?

Esta medida afectará a todas las entidades financieras del país. Los bancarios conmemoran 95 años desde la constitución formal de la Asociación Bancaria, la organización que nació para organizar a sus trabajadores para reclamar sus derechos.

“Lo hacemos en el año del centesimo aniversario de las jornadas de abril de 1919, cuando 3500 bancarios sentaron las bases de nuenstra organización sindical e iniciaron la primera gran huelga bancaria que cimentó nuestro actual convenio colectivo”, subrayó en un comunicado Palazzo, el actual secretario general.

El texto, titulado “Día del bancario, hacer realidad la esperanza” fue publicado en la antesala del aniversario y allí también enarbolaron críticas contra el saliente gobierno de Mauricio Macri. “Nuestra organización sindical supo anticipar sus resultados: cada vez más pobres, cada vez más hambre, cada día menos empresas productivas y menos trabajo”, subrayaron.

Para operar, se podrá extraer dinero en efectivo tanto en los cajeros como supermercados, farmacias y otros comercios adheridos a los servicios “extra cash” con un límite de hasta 5 mil pesos por operación. También se permitirán realizar operaciones online como transferencias entre cuentas y consultas varias.

No estarán disponibles las operaciones en la Bolsa. Sólo se podrán realizar operaciones que no liquiden el día 6/11, ni que requieran integración de garantías. Por otro lado, en el Mercado Argentino de Valores se podrán concertar operaciones pero no habrá liquidaciones.