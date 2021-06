Manuel Navarrete era productor en Ideas del Sur, pero Marcelo Tinelli le puso el ojo cuando detectó algo más en el. Desde que le dio visibilidad en el programa, se convirtió en uno de los personajes favoritos del público y permaneció bajo el reflector por años. Sin embargo, de repente se lo dejó de ver en pantalla y ya salió a la luz que apostó a un nuevo desafío en el conteninente europeo, que nada tiene que ver con cámaras de televisión.

Naverrete se reportó luego de una década en el ciclo radial que conduce Ángel De Brito por CNN, y reveló su paradero: España. “Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, señaló. El ex productor está instalado allí con su familia y aseguró que lleva una excelente calidad de vida.

.

Pero la decisión de emigrar no fue fácil. Según el, fueron meses de evaluar opciones y oportunidades hasta que decidieron vender los locales de zapatos que tenía junto a su mujer en la Argentina y tomaron un avión.

“Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdes con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline”, expresó antes de contar que ahora vende pizzas y empanadas.

Navarrete supo ser uno de los personajes más aclamados de ShowMatch.

El ex productor compró siete franquicias y que por ahora abrió dos de los negocios, donde atienden a varios argentinos. Con respecto a los españoles, sostuvo que están fascinados con el emprendimiento y ya tiene clientes fijos. “La empanada que más sale no es la de carne, es la de pollo. No es que yo estoy amasando o cocinando en el horno, para eso tenemos gente especializada. Yo estoy en el manejo de los locales”, expresó.

“La cosa va bien. No como esperábamos, pero camina. Pasa que está la pandemia y complicó todo. Me costó conseguir los papeles, incluso todavía me falta algo, pero ya estoy habilitado para vivir y trabajar acá y te puedo asegurar que es otra cosa. Claro que se extraña mucho la televisión, los amigos, el fútbol, ver a San Lorenzo, hablar con la gente, pero yo le quiero dar otra vida a mi hijo, y acá es posible que la encontremos”, agregó.

Manuel Navarrete hoy tiene una vida en España alejado de las cámaras, y no tiene planes de retorno.

Por último, cuando le consultaron qué clase de vínculo mantiene hoy con Marcelo Tinelli, dijo que tanto con él como con sus antiguos compañeros tiene una excelente relación. “Yo me había ido de Ideas del Sur. Había renunciado. Pero yo no renuncié ni a ShowMatch ni a Marcelo Tinelli. Renuncié a una empresa que era de Cristóbal López, que era algo diferente. ¿Se entiende? Incluso con Marcelo y con los muchachos cada tanto tengo contacto. Hace poco hablé con el Chato Prada y me dijo ‘fijate si se puede hacer algo allá en España, porque sería interesante’”, concluyó.