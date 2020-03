La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) decidió extender por dos días el límite para completar el formulario online para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un aporte extraordinario de 10.000 pesos que pagará el gobierno.

El plazo original por terminación de DNI era este martes, pero como muchas personas no pudieron anotarse porque por momentos colapsó la web, habilitaron otras 48 horas de inscripción. La página para realizar el trámite es https://www.argentina.gob.ar/solicitar-el-ingreso-familiar-de-emergencia,

.

El IFE se cobrará a partir del 15 de abril y está dirigido exclusivamente a monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y empleadas domésticas (registradas o en negro), es decir, los sectores que se ven más afectados por el parate económico derivado de la situación de aislamiento social dispuesta por el gobierno para limitar la multiplicación de contagios por el coronavirus.

Más de 8,3 millones de personas se preinscribieron para poder cobrar el IFE, de acuerdo a los últimos datos informados por la Anses.

Las cifras oficiales que fueron dadas a conocer por Vanoli en Twitter.

Los requisitos para anotarse son ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad. No se podrá percibir el IFE si se cobra jubilación o pensión, si se tiene otro trabajo en relación de dependencia, si se percibe una prestación por desempleo o si se poseen bienes por encima del límite fijado. El beneficio no es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

.

A su vez, tampoco podrán contar con la asignación quienes tengan en su núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, que sean monotributistas de la categoría C o superior o que formen parte del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.

El pago a beneficiarios de asignaciones universales

Los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE) cobrarán el próximo viernes los 10.000 del IFE.

"Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia el 3 de abril", confirmó el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.

El organismo tiene registradas alrededor de 4 millones de personas que cobran mensualmente la AUH.

Denuncias contra falsos intermediarios

Vanoli dio a conocer que la Anses presentó cinco denuncias penales en la Justicia contra personas que buscaban lucrar con IFE.

A través de su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la Anses recordó que la inscripción al IFE es gratuita y que no requiere intermediarios, por lo que apuntó contra quienes pretenden estafar a los que necesitan la ayuda del Estado.