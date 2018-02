El acto homenaje se realizará el 22 en el andén 1 de la estación de Once.

Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once advirtieron que es "una afrenta al luto que llevamos a cuestas" el hecho de que el gremio de Camioneros, junto a un sector de la CGT, realice una movilización el próximo 22 de febrero, el mismo día en que se cumplen seis años del accidente.



El comunicado fue subido a las redes de los familiares y también por María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, quién murió en la Tragedia de Once.

Señalan que "el 22 de febrero es una fecha que marca a fuego la memoria de todo el país, en la que recuerda el fallecimiento de 52 inocentes en la Terminal ferroviaria de Once, producto de la corrupción de empresarios y funcionarios".



"Por lo tanto -agrega- queremos expresar que cualquier tipo de acto político que utilice esa fecha es una afrenta al luto que llevamos a cuestas".



Señala además: "Somos trabajadores, como también lo era la mayoría de los fallecidos aquel fatídico día. Respetamos el derecho a la protesta en paz y a la debida petición a las autoridades".



"Pero no entendemos por qué los organizadores se niegan a modificar la fecha, faltando tres semanas para la marcha que anunciaron hace ya unos días", agrega.



Advirtieron además: "Esperamos un tiempo prudencial en la esperanza de que corrigieran el día de la convocatoria, viniendo además de una CGT que siempre nos acompañó, homenajeó y premió".



"Todavía aguardamos que la fecha sea modificada y que el capricho inentendible de uno o algunos dirigentes no los lleve a una ofensa a la memoria de nuestros amados familiares fallecidos", sostiene.



Recuerdan, finalmente que al cumplirse los 6 años los Familiares harán un acto homenaje el 22 de febrero, a las 8:30, en el andén 1 de la estación de Once donde se encuentra el Memorial de los Corazones.



El comunicado también fue retwiteado por Carolina Píparo, quien perdió un embarazo a raíz de un asalto al banco donde se encontraba haciendo un trámite, en el que se pregunta: "¿En serio Moyano aduce 'problemas de logística'? Manejan la logística de un país y con tres semanas no pueden reprogramar su protesta en un gesto de respeto al luto de un día tan triste para Argentina?".