Mónica Astorga Cremona, la hermana superiora del Convento de Carmelitas Descalzas de Neuquén, contó que el papa Francisco respondió al mail donde ella le contaba de la reciente inauguración del complejo de viviendas para mujeres trans en el que trabajó los últimos tres años, diciéndole que "Dios te lo retribuirá abundantemente".



"Querida Mónica, Dios que no fue al seminario ni estudió teología te lo retribuirá abundantemente. Rezo por vos y por tus chicas. No se olviden de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la virgen santa te cuide. Fraternalmente, Francisco", le escribió el sumo pontífice a la religiosa el pasado miércoles, según relató ella.



"Las chicas" de Mónica, como siempre las llama, no son ni más ni menos que las mujeres trans a las que acompaña.

La religiosa contó que, como en otras oportunidades, el mensaje le llegó por mail, pero con una imagen adjunta del texto del Papa, reveló., agregó.La religiosa explicó que "el término 'frontera', a nivel iglesia tiene mucho significado" e implica trabajar con las personas "descartadas" por la sociedad, "con los que pocos se quieren involucrar".

Hace tres años, la agencia Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) había difundido otro correo electrónico enviado por el papa a Astorga Cremona donde le decía que, le había escrito en otra ocasión para expresar su rechazo a la discriminación de las personas trans.Nacida en Buenos Aires en 1967, la religiosa vive en el monasterio de clausura de la Santa Cruz y San José de Neuquén desde donde hace 14 años acompaña con diferentes iniciativas a las mujeres trans que acuden a ella para dejar las adicciones o la prostitución, conseguir un trabajo o aprender un oficio; enfrentando para ello la resistencia hasta de un sector de la propia Iglesia., contó.