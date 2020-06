Funcionarios, gobernadores y ex combatientes se pronunciaron este martes, en la víspera del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico que se conmemora mañana, y manifestaron que "más allá de lo estratégico, es nuestra tierra".



El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo que "la causa Malvinas y el tema antártico tienen que ver con una gran apuesta estratégica de nuestro país".



"Pero para nosotros, más allá de lo estratégico, es nuestra tierra", destacó el gobernador, y afirmó que "gracias a Dios y a nuestro pueblo, tenemos un Presidente que también la lleva grabada en su corazón y en sus acciones".



Melella expresó que "como gobernador me hace sentir muy tranquilo y muy feliz que hoy más que nunca, todos los días, trabajamos para esa recuperación pacífica de nuestras queridas Islas" y manifestó que "para nosotros es un orgullo, pero también es un gran desafío por sobre todo".



El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, sostuvo que ese organismo internacional "todos los años emite una declaración que es aprobada por aclamación, prácticamente por todos los Estados miembros" y manifestó que "ese va a ser parte de nuestro trabajo".



En ese sentido, definió esa tarea en "volver a lograr que en la reunión de octubre de este año, nuevamente por aclamación, todos los países de América, apoyen e impulsen el diálogo entre el Reino Unido y la Argentina" para "conversar sobre la soberanía y tratar de romper las cadenas del colonialismo, que ya no tendrían que existir en el mundo y que todavía existen en el Atlántico Sur".



El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y ex combatiente de Malvinas, Edgardo Esteban, dijo que se trata de "un día muy importante para el Museo Malvinas porque, además de cumplir 6 años de existencia, conmemora este aniversario que reivindica nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur".

El cementerio de Darwin.



Esteban destacó "esta pertenencia que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas" porque "no hay una ciudad por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, una calle, un monolito, una escuela, un lugar que recuerde a nuestros héroes pero que también marque esta identidad que tenemos como Nación en lo que es este reclamo soberano".



El jefe de la Base Esperanza en la Antártida, teniente coronel Norman Walter Nahueltripay, recordó que "en noviembre de 1973 se sancionó en nuestro país la ley 20.561 que fija el 10 de junio como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico".



"El fundamento de esta fecha radica en que el 10 de junio de 1829 se creó la primera comandancia política y militar de las Islas Malvinas, en cuya primera gobernación se designó a Don Luis Vernet", explicó Nahueltripay.



El ex jefe del Ejército Martín Balza advirtió que "de una vez por todas debemos concientizarnos que la cuestión Malvinas exige una política consensuada, una política de fondo, permanente y excluida incluso de circunstanciales posiciones partidistas e ideológicas".



"¿Por qué?. Porque Malvinas es, y por siempre seguirá siendo, un sentimiento para el pueblo argentino", expresó el general veterano de la Guerra de Malvinas y aseguró que las islas "son incuestionablemente nuestras, desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico".

Una vista aérea de las Islas Malvinas.



Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, submarinista del ARA San Juan fallecido en el hundimiento de esa nave, afirmó que "hoy nos toca luchar por nuestra soberanía, por los chicos del ARA San Juan, que no se merecían que les pase lo que les pasó".



"Esto tiene que ver con la custodia de nuestros mares y de nuestra soberanía, pero esa custodia debe ser seria, debe ser a través de la legalidad, a través de la seguridad de todos nuestros ciudadanos", afirmó.