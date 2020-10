Una anciana, conocida como "abuelita77", se volvió furor en TikTok al mostrar la facilidad con la que se maneja en el nuevo juego de moda Among Us. Sus videos se viralizaron rápidamente y se ganaron la simpatía de cientos de usuarios.

Ignacio Orellana, un joven que suele utilizar esa red social, decidió mostrar en un video la velocidad con la que su abuela Julia aprendió a jugar al Among Us durante la cuarentena en su casa de Chile. De inmediato, los usuarios quedaron asombrados con la habilidad y la apodaron "abuelita77".

Una de las partiularidades de la simpática anciana, es que no sólo aprendió de su nieto a jugar al Among Us sino que también se copió frases que emplean otros gamers como "te fuiste pal lobby", lo que generó risas entre los usuarios.

Según explicó el joven, su abuela aprendió a desenvolverse en ese juego gracias a él, ya que pasó varios días enseñándola a usarlo para que no se aburriera durante el confinamiento. "En esta cuarentena quise que mi abuelita se sienta niña otra vez", se lee en el video donde la mujer asegura que su diversión es jugar "Among Us".

En uno de los videos que más reproducciones alcanzó, se escucha a la mujer reportando los cuerpos en la nave, hasta que se delata como impostora del juego. "Soy yo, pues. No puedo mentir", menciona.