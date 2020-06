Mar del Plata habilitó desde este jueves las salidas recreativas de sus habitantes dentro del radio de los 500 metros de sus domicilios, en tanto que en Necochea se volvieron a permitir los deportes acuáticos y la pesca, mientras que la localidad de Balcarce realizará hasta el domingo una prueba piloto en locales gastronómicos.



El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, autorizó las salidas recreativas, desde las 8 y hasta las 20, en un radio de 500 metros del domicilio y por el espacio de una hora. Además, la comuna estableció a través de un decreto que no se puede realizar la actividad recreativa en los centros comerciales a cielo abierto, ni en las playas, parques o plazas.



La normativa establece, además, que no se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de menores de hasta 14 años, que deberán realizar la salida en compañía de un adulto mayor responsable y conviviente.

.



En tanto, a 65 kilómetros de Mar del Plata, en el distrito bonaerense de Balcarce, el intendente Esteban Reino informó hoy a Télam que desde esta mañana y hasta el próximo domingo se realizará una prueba piloto en los locales gastronómicos con público, con sus respectivos protocolos, que se elaboraron para evitar la propagación del Covid-19.



"Si bien el sector venía trabajando bajo las modalidades de delivery o take away, ahora se hará esta prueba piloto y el próximo lunes nos reuniremos para analizar cómo se comportó la ciudadanía y si quedan habilitados definitivamente los locales gastronómicos", explicó.

.



Por su parte, la ciudad de Necochea, situada a 175 kilómetros de Mar del Plata, habilitó nuevamente las salidas recreativas, el surf, el bodyboard, el kitesurf y la pesca.



De esta manera, los vecinos de este distrito bonaerense podrán desde este jueves salir a realizar actividades acuáticas y pescar luego de casi 15 días, cuando se suspendieron al detectarse 12 casos positivos de coronavirus.

.



Al respecto, el intendente necochense, Arturo Rojas, aclaró que se habilitaron las "salidas de esparcimiento en su distrito en el horario establecido, de lunes a domingo de 8 a 17. Y las actividades deportivas relativas al mar y la pesca, se volvieron a autorizar solo para los residentes de nuestro distrito".



De igual manera que con las caminatas y los deportes acuáticos y la pesca, las habilitaciones están sujetas y condicionadas "a la situación epidemiológica nacional y/o local o a cualquier otra situación que ponga en riesgo a la población", precisó el decreto firmado por Rojas.