El chico agredido por una mujer en un vagón de la línea Sarmiento por defender a una perra herida dijo a Crónica HD que si bien tuvo "una reacción que no es aceptable", hizo lo que "cualquier persona hubiese hecho porque el animal no estaba molestando a nadie". "Fue una discusión que no pensé que iba a terminar así", agregó el joven.

Se trata de Juan, quien brindó detalles sobre la "situación tensa" que le tocó vivir el pasado jueves, cerca de las 14.30, cuando una formación de la línea Sarmiento se detuvo en la estación Flores.

Allí, "el personal policial quiso bajar al animal", una perra que iba acostada a los pies de unos asientos, pero "la mujer comenzó a decir 'no, yo con ese perro no viajo'" y comenzó a agredir al can para que se alejara.

.

Frente a esa actitud, Juan se levantó y le pidió enérgicamente que dejara de lastimar al perro, por lo que intervino la policía sobre el caso. Él tuvo que bajar junto con el animal, mientras la citada pasajera le gritaba "violento" y "violador", lo que generó las carcajadas de gran parte de las personas que estaban en el vagón, mientras hubo quienes la increparon.

La secuencia fue filmada por un pasajero, quien luego la viralizó en redes sociales. Cientos de usuarios se solidarizaron con el joven y buscaron ayuda para la perra que también la expulsaron del andén luego de bajarla de la formación, informó Juan.

"Si bien reconozco que tuve una reacción que no es aceptable, creo que hice lo que cualquier persona hubiese hecho porque el animal no estaba molestando a nadie. Era un perra chica, se lo veía cansada, con las patas lastimadas y asustada. No iba a morder a nadie", agregó.

Respecto a la discusión con la mujer, expresó que si bien entendió el enojo de la pasajera y no le dio importancia a lo que le gritó, agradece que alguien "filmó todo como pasó porque la palabra 'violador' no tiene motivo y podría haber terminado todo peor".

"Sí fue violento el accionar de la policía pero entiendo que bajarme del tren fue lo más fácil porque si tocan a la mujer, puede comenzar una demanda por violencia de género y el efectivo no trabaja más", reflexionó Juan.

La perra está al cuidado de una joven en el barrio porteño de Villa Luro y que "está bien", pero que le gustaría que consiga una familia con un "poco de terreno" al aire libre para que esté en un lugar "cómoda, tranquila y que reciba la contención que se merece".