Un violento episodio de justicia por mano propia tuvo lugar en la ciudad pampeana de Guatrache, cuando un joven de 23 años golpeo con un cinto a otro de 18 por haber robado $400 de una billetera.

La grabación fue difundida a través de redes sociales y generó indignación, no sólo de los vecinos sino también de la opinión pública nacional.