En este local fue encontrado Omar.

Luego de los golpes, se refugió en su casa.

El acosador en la comisaría.

Las declaraciones





El abuso



El acosador de la kiosquera en Lomas del Mirador fue interceptado por vecinos, quienes denunciaron varios abusos perpetrados por el sujeto identificado como. Mientras escapaba para refugiarse en su casa, se defendió de las acusaciones con insólitas e indignantes declaraciones."Mi familia fue el elefante blanco. Mi mamá está enferma, me acosaron, dicen que yo violé a alguien. Uno de la panadería me golpeó", declaró el sujeto ante la policía que se presentó en su domicilio, y agregó: "Me vinieron a hacer una redada, si quieren entrar a mi casa primero tienen que tener un legajo"."Me están poniendo palabras que yo no dije. En el video no hay ningún acoso. Está apoyada pero yo aporto apellido y tengo derecho a hacer (...) dentro de la ley", dijo entre varias incoherencias. Al ser consultado sobre si se reconocía en la filmación, respondió con evasivas."Sé de las leyes, está todo filmado. No voy a hacer algo que no se puede. Los vecinos hablan pavadas", señaló el sujeto, que concluyó: "La apoyé y nada más".Más tarde, Giordano fue detenido por la policía y llevado a la comisaría donde se recuperó de los golpes que le dieron los vecinos, hartos de los acosos contra mujeres.