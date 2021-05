El coronavirus se cobró esta semana la vida de dos hermanas Marina (de 29 años) y Aldana Güida (de 21). En cuestión de horas, Concordia, Entre Ríos está nuevamente conmocionada ya que internaron a la mamá de las jóvenes, también con Covid-19.

Fue Alfredo Güida, de 26 años, otro de los hermanos e hijo de Mariela Italia González, quien confirmó el diagnóstico de su mamá en medio del luto por sus hermanas. “No sabemos cómo nos contagiamos, fue de repente. De un día para el otro todos empezamos a tener síntomas, incluidos mis padres y mi abuela de 90 años. En menos de 10 días me quedé sin hermanas, y encima acaban de internar a mi mamá”, aseguró en sus redes.

Semana trágica

El 2 de mayo, Aldana Güida, estudiante de primer año del Profesorado de Biología, fallece a los 21 años en el hospital Masvernat. "Lamento profundamente informar que Aldana falleció por complicaciones respiratorias por coronavirus. Yo soy el concubino desde su cuenta. Por favor, recen por ella y por la familia que está atravesando un terrible dolor", confirmaban la noticia desde las redes de la joven.

"Aún no caigo que sea tu cara la que está en todos lados, se me parte el pecho de la angustia que tengo", escribió su hermano al otro día. Una semana después, Freddy volvió a usar sus redes sociales para pedirle a Aldana que hiciera un milagro. "Todos los días extrañándote un poco más. Necesito que le des fuerza a nuestra hermana, cuidala y sacala adelante".

Sin embargo, ayer martes 11 de mayo, el COVID-19 se llevó también a Marina, quien era madre y cursaba el 4º año del Profesorado de Biología. "Me cortaron las alas, se llevaron un pedazo de mi, no encuentro palabras para este momento, trato de pensar que es una pesadilla que mis dos hermanas están vivas y que ya voy a despertar, pero nunca despierto y ustedes ya no están, cuando me siente en la mesa y se sienta tan vacía tan triste, cuando la soledad me golpeé y nadie esté para levantarme porque en fin y al cabo aunque esté rodeado de gente me siento solo. Descansen en paz yo cuido el legado, yo cuido a papá y mamá. Las amo, hasta pronto", agregó Alfredo en su desgarrador mensaje.