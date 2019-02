La mujer que fue embestida por un catamarán el pasado viernes cuando navegaba en un kayak por el Delta de Tigre permanece internada en grave estado en un hospital privado de la zona de Vicente López, informaron este lunes fuentes de ese centro asistencial



Daniela Arnolfo, de 48 años, se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Modelo Privado de la localidad bonaerense de Vicente López y según trascendió tiene perforaciones en uno de sus pulmones y traumatismos en la cabeza.



Testigos del accidente relataron que al momento de ser rescatada junto a su marido, ni la mujer ni el hombre llevaban salvavidas.



En diálogo con el canal TN, Jorge Mainetti, instructor de lanchas, aseguró que la zona donde se produjo el accidente "es angosta y para transitar por ahí hay que tener experiencia ya que hay varias lanchas comerciales".

La lancha comercial embistió al kayak en el que circulaba Arnolfo y su marido con la popa -la parte posterior de una embarcación-.



"La marcha atrás de las lanchas no desarrollan velocidad, solo es para maniobras", afirmó el instructor.



Por la mañana, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Julio Insfrán, exigió a Prefectura que haya "más controles para circular en embarcaciones".



"Tengo 40 años de profesión y el problema acá es que todos creen que el Delta es la Avenida 9 de Julio", criticó Insfrán en referencia a ese accidente.



"Todos los que trabajamos en el agua estamos entrenándonos permanentemente, haciendo cursos, actualizándonos con medidas de seguridad para poder navegar en el río, ¿cómo puede ser que al público, que lo hace para divertirse, no se le exija un mínimo de adiestramiento para usar una embarcación?", se preguntó Insfrán.



Y añadió, en referencia al siniestro del viernes: "La persona que manejaba el kayak no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Fue el kayak el que se llevó por delante a la lancha, que estaba maniobrando para atracar".



Por eso, consideró que "Prefectura debería establecer zonas para navegar en kayak, porque el lugar donde se produjo el accidente es una zona comercial, donde embarcan y desembarcan pasajeros".

Aclaración de Prefectura Nacional

Tanto el patrón como el marinero de la embarcación de pasajeros "Elena Delta" contaban con la habilitación profesional correspondiente. Además, en el momento del hecho, el examen de alcoholemia dio resultado negativo.

Cabe señalar que la Prefectura Naval Argentina, pone en funcionamiento cada fin de semana el operativo SENADE, para preservar la seguridad de las personas que navegan por la zona.

En este marco, realiza el control de embarcaciones náutico deportivas; chequea que posean el certificado de matrícula y documentación al día y supervisa que cuenten con todos los elementos de seguridad.

Para este operativo, la Fuerza destaca a la zona del Delta del Paraná, guardacostas y embarcaciones menores (motos de agua y semirrígidos); además de brindar apoyo radioeléctrico para los navegantes.

Como resultado de esta tarea, durante el último fin de semana, la institución desplegó a la zona más de 800 efectivos y 400 medios fluviales. En estos controles, se inspeccionaron 1806 embarcaciones y se detectaron 237 en infracción.