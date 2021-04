por Matías Resano

El incremento acelerado de las cifras de contagios por Covid-19 desencadenó nuevamente una honda preocupación. No sólo de quienes temen contraer la enfermedad, sino de aquellos trabajadores de la economía informal, que subsistían hasta ahora y que temen tocar fondo nuevamente tras las nuevas restricciones.

Los 40 puesteros de la Eco Feria Quinta de Cigordia comenzaron a preguntarse: "¿De qué vamos a vivir?", cuando tomaron conocimiento de que el transporte público es sólo exclusividad de los trabajadores esenciales. Justamente, para ellos dicha feria constituye su única fuente de ingresos, es decir, es esencial desde su inicio, el 6 de diciembre pasado, como una salida económica para quienes sucumbieron al cierre casi total durante lo que fue, hasta ahora, la única cuarentena.

En este sentido, Graciela Cordero, una de las integrantes de este emprendimiento colectivo, detalló que "la mayoría de las personas trabajaban en casas de familias, y se pusieron a hacer cosas para paliar la cuarentena, que luego vendían en la puerta de su casa. Fue por eso que decidimos poner en marcha la Eco Feria". Sin embargo, las limitaciones en la circulación de personas ya son un hecho y por ello "estamos en shock, porque, con lo que se recaudaba, cada uno pagaba las deudas por servicios que nos generó la pandemia".

Por su parte, Jorge tiene en claro que continuará pidiendo o vendiendo lo que esté a su alcance en el semáforo de la Ruta 206 más próxima a su casa, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti. El hombre, quien se desplaza en silla de ruedas porque una de sus piernas le fue amputada por diabetes, suele obtener entre quinientos y mil pesos en los dos días semanales que sale a la calle. Una cantidad monetaria insuficiente para comprar las ocho medicaciones que consume diariamente por EPOC, diabetes, colesterol y por una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es su única fuente de ingresos, y por lo tanto dejó en claro que "voy a seguir trabajando en la calle, y no me importa que me hagan contravenciones y me metan preso cómo la vez anterior. Salir tengo que salir, porque tengo que comer".

Las historias del merendero Los Carrillitos, en Villa Soldati.

En las últimas horas, en el merendero Los Carrillitos, del barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati, las mamás de los 45 niños que asisten comenzaron a solicitar donaciones de prendas de vestir, alarmadas por la ya manifiesta dificultad de continuar con "las changas". Al respecto, Virginia Cáceres, referente de la zona, señaló que "estamos notando que la gente tiene miedo de que les falte el trabajo, justo ahora cuando estaba repuntando. La mayoría alquila, vive en una pieza por la que paga 15 mil pesos mensuales. Ya no saben qué hacer". En el mientras tanto, desde la misma entidad benéfica ofrecen tareas laborales, ya sea de cocina, limpieza, desinfección, jardinería o pintura por una pequeña suma de dinero, que al menos es un paliativo para solventar los gastos diarios. No obstante, está alternativa tampoco está dentro de las actividades calificadas como esenciales.

La misma inquietud reina en las más de 150 familias que concurren al centro comunitario Un Ejemplo de Amor, en Castelar Sur. Uno de sus máximos representantes, Martín Navarrete, reflejó que "desde que arrancó la pandemia a ahora, la cantidad de gente que viene por una merienda o un plato de comida aumentó en un 110%. A muchos de ellos les dan vergüenza, porque siempre fueron gente de trabajo, pero lo perdieron el año pasado. Se trata de trabajadores informales, que están viendo que les va a pasar lo mismo cuando advertían que levemente sus ingresos parecían repuntar. Hay mucha angustia".

El rebrote de Covid-19 se consolida día a día y, con él, la incertidumbre y el temor propios de la afección, pero no sólo en materia sanitaria, sino también económica, en aquellos que ya los agobia el pánico de perderlo todo. Para quienes puedan y deseen ayudar, pueden comunicarse al 11-2716-0208 (Jorge), o al 11-5848-0031 (Merendero Los Carrillitos) o al 11-5951-6994 (Centro Comunitario Un Ejemplo de Amor).