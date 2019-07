La actividad industrial registró en mayo una baja de 6,9% respecto de igual mes de 2018, pero subió 0,6% en comparación a abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En los primeros cinco meses del año, la actividad fabril acumuló un retroceso de 9,8%, informó el organismo.

#DatoINDEC

La industria creció 0,6% en mayo de 2019 respecto de abril y se redujo 6,9% interanual https://t.co/insqHbLCPl pic.twitter.com/tQ9wPx2NeX — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 4 de julio de 2019

El Indec también informó que la Actividad de la Construcción (ISAC) bajó en mayo 3,4% en términos interanuales, pero subió 2,3% en relación con abril. Entre enero y mayo, el sector acumuló un retroceso de 8,9%, en comparación a igual período del año pasado, detalló el Indec.





La construcción, también por el piso



La actividad de la construcción bajó durante mayo 3,4% en relación con igual mes del año pasado, y subió 2,3% respecto de abril, informó el Indec.

Con estas cifras, el indicador acumuló una baja del 8,9% en relación con enero mayo del año pasado, uno de los momentos de mayor actividad sectorial, informó el organismo.

#DatoINDEC

La construcción subió 2,3% en mayo de 2019 frente al mes previo y cayó 3,4% interanual https://t.co/wxwBUNaJEZ pic.twitter.com/fnIEPnXdgJ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 4 de julio de 2019

Las perspectivas de reversión de la baja no llegarían hasta agosto inclusive, ya que el 50 % de los empresarios que mayormente se dedican a la obra privada anticiparon a una encuesta que realizó el Indec que no creen que la actividad vaya a crecer hasta agosto inclusive. Otro 10,4% consideraron que se reactivará, mientras que el 39,6 % restante no anticipó mayores cambios.