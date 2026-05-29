La actividad industrial volvió a caer en abril

Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que la actividad volvió a caer en abril pese a la mejora que había registrado en marzo cuando se cortó una racha de ocho meses negativos.

De acuerdo con el informe de actualidad industrial que presentó el Centro de Estudios de la UIA, el sector cayó 0,7% en abril en relación a igual mes del año pasado, mientras que en la comparación contra marzo la baja fue de 0,4%.

Según el estudio, la producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar ya que los despachos de cemento disminuyeron 5,7% pero el Índice Construya presentó una suba de 5%.

En tanto, para la producción de autos, el retroceso rozó el 4% mensual debido a una baja en las ventas al mercado interno. Lo mismo ocurrió con la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, que perdió 2,9% respecto de marzo, así como también cedió la producción vinculada al segmento de alimentos y bebidas: producción láctea (-5,3%), faena vacuna (-4,5%) y la producción de bebidas (-1,7%). Asimismo, el patentamiento de maquinaria industrial registró un avance del 5,6%.

Mantuvimos una reunión muy productiva junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83, el presidente de la @UIAok, Martín Rappallini, y autoridades de la entidad.



Dialogamos sobre la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo... pic.twitter.com/Z3JU0aITpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

El relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial fue realizado a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

Los datos de marzo

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) del INDEC en marzo aumentó 5% interanual y 3,2% mensual aunque finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

La UIA repasó los datos publicados por el organismo nacional, en donde 10 de los 16 sectores que componen el índice mejoraron en relación a marzo de 2025, y 14 en términos mensuales (sólo productos de metal y textiles cayeron respecto a febrero). "Pese al rebote mensual, el nivel de producción aún se mantiene bajo al comparar el acumulado del primer trimestre respecto del año anterior (-2,3% y en torno a un 9% por debajo de 2022), con una situación dispar al interior de la industria", explicaron.