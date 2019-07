La tía de la menor de 15 años que fue trasladada en un avión sanitario tras permanecer 15 días hospitalizada en República Dominicana confirmó a cronica.com.ar que la joven aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Fernando cerca de las 20 de este jueves. Agregó que será tratada en el sanatorio privado de Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, y detalló cómo se encuentra la adolescente.

Romina aseguró que su sobrina Candela Saccone sobrevivió al viaje, expresó que continúa consciente y lúcida y manifestó que fue trasladada de inmediato al centro clínico. "No será atendida en el Hospital Garrahan por la información sobre un brote de neumonía. Me recomendaron ir al sanatorio privado donde repetirán todos los estudios".

"Le realizarán una tomografía y la revisará una nefróloga porque hasta este miércoles sus riñones no funcionaban. Una pierna no le responde, no tiene sensibilidad. Sin embargo, no es una mala noticia ya que hace diez días atrás no sentía nada del cuello para abajo", dijo la mujer.

En cuanto el estado anímico de la adolescente, Romina aseguró que Candela "estaba muy nerviosa antes de ser trasladada porque le da miedo volar. Nunca viajó en un avión sanitario y la situación diferente la mantiene intranquila. Sin embargo, se animó porque quiere volver a estar en casa con su familia. Extraña mucho su país".

Saccone aún no tiene el alta médica y no se moviliza por sus propios medios. Seguirá internada en la clínica porteña, donde proseguirá el tratamiento. "Los eventuales daños neurológicos no han sido evaluados en su totalidad, eso también se verá en la clínica", manifestaron fuentes cercanas a la joven.



Detallaron que si bien "reconoció a sus padres, se pudo expresar y hablar con ellos"; no recuerda la situación que la llevó al hospital: "sabía que estuvo de vacaciones en Punta Cana pero no se acuerda de la crisis", agregó la amiga de la familia.



Ellos ya le contaron toda la repercusión que su caso tuvo en los medios y redes sociales, "y hasta le están armando una carpetita" con recortes periodísticos para mostrárselos cuando pueda verlos.



Oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, Candela se descompensó el 19 de junio durante el último día de sus vacaciones en Punta Cana y fue trasladada al Centro Médico Canela 1, donde los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre.



Además, Candela tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su derivación al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, que la empresa Assist Card inicialmente se negó a realizar pero que luego por la viralización del caso en redes sociales, resolvió afrontar y concretó tres días después.