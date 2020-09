El infectólogo Pedro Cahn afirmó este sábado que cada persona "tiene que ser custodio de las libertades que se van obteniendo", al referirse a las personas que se juntan en los bares en la Ciudad de Buenos Aires, y se manifestó a favor de que en las provincias -en donde se reportan el 37% de los casos postivos de coronavirus- se realicen "acciones de bloqueo" del virus.



El especialista, integrante del equipo de infectólogos que asesora al presidente Alberto Fernández, manifestó que la discusión "no es bares si o bares no, sino ver que realmente la gente cumpla con los protocolos establecidos para prevenir la enfermedad del COVID-19".

"Si una familia o amigos va aun restaurante con barbijos y respetando el distanciamiento esta bien, pero si vamos con 20 amigos a compartir las mesas y la botella de cerveza no es posible, cada uno tiene que convertirse en custodio de las libertades que se van obteniendo", remarcó.

Vacuna contra el coronavirus y panorama en Argentina

El infectólogo, en declaraciones al canal de noticias TN, aseguró que "hay siete vacunas en fase tres, lo cual es importante para asegurar la producción".

"En Argentina, la semana que viene, con la Fudación Huésped estaremos realizando el estudio con el laboratoio Sinopharm, y en algunas semanas vendrá el laboratorio belga Janssen, mentras que Sanofi y Merck también vendrán" , dijo Cahn.Precisó además queen relación a los países de América Latina, del orden de los 245 fallecimiento por millón de habitantes, mientas que en el continente salvo Uruguay y Paraguay, esa tasa supera los 600 y en Perú llega a 900 por millón".Para el infectólogo "lo que suceda de acá en adelante dependerá de los gobiernos nacional, provincial o municipal, de si seremos capaces de ejecutar políticas de contención cuando aparece un brote".

"El cansancio no es un argumento válido"

Y citó el ejemplo del barrio 31 en la zona de Retiro en la Ciudad de Buenos Aires y la Villa Azul de Quilmes, donde se hicieron bloqueos par evitar la expansión del virus.Para Cahn, esa misma acción debe darse en aquellas ciudades del interior en las que se detecte un brote.

En tanto, Jorge Geffner, infectólogo, titular de cátedra en la UBA e investigador superior del Conicet, precisó que con 250 muertos diarios, "el cansancio no es un argumento válido si queremos cuidarnos y cuidar a nuestras familias"



"A veces pareciera que la posición a favor o en contra de la cuarentena dependiera de alineamientos políticos. Esto es sanitario, no es político y no hay grieta posible”, detalló el especialista.



Durante una charla brindada en la Fundación Osde, Geffner, destacó. “Apostar a la denominada inmunidad del rebaño sería una decisión suicida o asesina”.



Respecto a la vacuna Geffner calculó que difícilmente se logre vacunar a un porcentaje importante de la población antes del segundo semestre del año entrante, considerando todo el proceso de producción, distribución y aplicación.



Además, recordó que “no hay nada mejor ni más importante que mantener las pautas de higiene, distanciamiento social y buen uso de barbijo”.