La historia de Maradona contada por el Diego

Se publicó una nueva edición del libro “El Diego de la gente”. La biografía del mejor jugador de todos los tiempos, hecha por el mismísimo Maradona'>Diego Armando Maradona: desde sus orígenes en la pobreza hasta la mayor gloria, las definiciones sobre sus amigos y enemigos, sus mejores y peores momentos.

Todo está aquí relatado en primera persona. Un Maradona íntegro y también íntimo que habla y dialoga con quien lee. Un Maradona sin reservas, que confiesa todo y se define sin reservas: “A mi me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ése de corderoy. Allí caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo... hice lo que pude, creo que tan mal no me fue”.

El libro inicia con una larga lista de dedicatorias: “A todos los Cebollitas. A todo Fiorito. A los Napolitanos” y mientras siguen en la última hoja se puede leer el último agradecimiento “Y por último, a mi corazón y a Dios”, abriendo así un relato único, tan querido y sentido, como esa devoción indiscutible que tenía Maradona por el fútbol.

Un libro del Diego, hecho por el Diego.

El Origen:

Lo que pasa que nosotros, en Fiorito, allá en la villa, desafiamos mucho más que eso. Desafiamos al sol

Así comienza el primer capítulo, sus primeras palabras que recorren desde Villa Fiorito, la escuela, el potrero hasta la selección.

"¿Saben de dónde vengo? ¿Saben cómo empezó esta historia? Yo quería jugar, pero no sabía de qué quería jugar, no sabía... no tenía idea. Yo empecé de defensor. Me gustó siempre y todavía me seduce jugar de libero, ahora que apenas me dejan tocar una pelota porque tienen miedo de que mi corazón explote. De líbero miras todos desde atrás, la cancha entera está adelante tuyo, tenés la pelota y decís, pim, salimos para allá, pum, buscamos por el otro lado, sos el dueño del equipo. Pero en aquellos tiempos, ¡ma´qué libero ni libero! La cosa era correr detrás de la pelota, tenerla, jugar. A mí, jugar a la pelota me... me daba una paz única”.

El dolor de despedir a Diego, el Diego de la gente.

La vida en la Villa hasta la primera y la selección:

Ya desde el primer párrafo Maradona confiesa: "La verdad, es que gracias a mi viejo, a mí nunca me faltó de comer. Por eso tenía buenas piernas, aunque era flaquito. En otras casas por ahí los pibes no comían todos los días, y entonces se cansaban antes que yo. Eso me hacía un poco diferente a los demás: que tenía buenas piernas y que comía"

Así era la vida del Diego en la villa, pero todo fue muy rápido. Un dia campeón en Cebollitas y al otro hablando con Menotti para jugar con la selección.

"Veo que todo lo hice muy rápido: todos los Cebollitas salimos campeones con la novena; al año siguiente pasé a octava, con el mismo equipo, y cuando llevábamos como diez puntos de ventaja, me mandaron a la séptima; en séptima jugué dos partidos y me subieron a la quinta; cuatro partidos ahí y enseguida a la tercera; debuté contra Los Andes, en la cancha de ellos, con un gol: dos partidos más y pum, a la primera. Todo, todo, todo eso nada más que en dos años y medio".

Este libro íntimo de Maradona contiene varios capítulos: desde "El origen", pasando por "la exploción", "la pasión", "la frustración", "la resurrección", "la gloria" y sigue (porque después de la gloria, vienen "Los amigos, los enemigos"). También continúa con "La lucha", "La vendetta", "El dolor", "Los regresos", "La despedida", "Una mirada" y "Yo soy el Diego". Ya con sólo nombrar el título de cada capítulo, uno sabe de qué se trata, pero no conoce en fino, cómo vivió Maradona cada momento.

Un libro único, sentido, íntimo, simple pero también glorioso, como El Diego.

A veces pienso que toda mi vida está filmada, toda mi vida está en las revistas. Yo no es así, ¿eh?, no es así. Hay cosas que están sólo acá adentro, en mi corazón, y que nadie sabe. Sentimientos, sensaciones, cosas que no hay forma de contar, porque... ¡porque no hay palabras para hacerlo!

Y así es que cierra las últimas páginas, con agradecimiento: "Lo que sigue, quiero que vaya como un homenaje a mis afectos más cercanos, nada más: no hay historias, no hay revelaciones. Hay amor, nada más. Y agradecimiento para los que me supieron sostener durante veinte años, ¡veinte años!, jugando al fútbol en primera división."

