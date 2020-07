Por Ana Breccia

@anabreccia

Johanna Daniela Faggiani Lacci movió cielo y tierra para que su papá, quien vivía en el extranjero, diagnosticado con cáncer etapa 4, pudiera regresar a la Argentina, conocer a su única nieta y pasar los últimos meses de vida junto a sus afectos: "En un par de semanas es el cumpleaños de mi hija y llegar a estar con ella es nuestra ilusión", manifestó en diálogo con cronica.com.ar.

La joven se enteró de la enfermedad de su padre, quien reside en Estados Unidos desde hace 20 años, en el mes de febrero: "Él comenzó con un tratamiento hasta que en junio tuvieron que someterlo a una operación luego de descubrir en su cabeza, un tumor maligno", era por esta razón que "un amigo suyo estaba preocupado porque hablaba incoherencias", recordó.

Johanna es la única familia que Nelson tiene y con la que puede compartir este tiempo.

Desde ese momento, sobrellevar la situación de su padre a la distancia fue una lucha constante ya que, al ser su única familia, era ella quien tenía que autorizar los tratamientos y operaciones. Lamentablemente, los médicos le diagnosticaron metástasis, y la hija decidió que lo mejor era trasladarlo hacia la Argentina donde podría pasar "sus últimos 6 meses de vida" acompañado de su única familia.

"Primero consulté si podía viajar solo y lógicamente respondieron que no porque debía hacer muchos transbordos y podía perderse", indicó la joven. El Consulado de Argentina en Nueva York, le respondió que "lo más fácil era enviarlo a Uruguay" ya que Nelson Gabino Faggiani Duarte de 55 años, es de nacionalidad uruguaya. El único problema que tenían es que debía viajar con alguien, pero finalmente pudieron solucionarlo: "Su amigo y compañero de trabajo pagó los boletos y lo acompañó".

Nelson viajó de Estados Unidos a Uruguay para poder ingresar a la Argentina junto a su familia.

Ya todo parecía tener el final esperado, el reencuentro de una familia en la ciudad de Valentín Alsina y un abuelo que finalmente conocería a su nieta. Pero las cosas se comenzaron a complicar: "El Consulado Argentino en Montevideo me pidió papelerío que yo no tenía, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años". Entre los papeles que le exigían se encontraba, "Antecedentes penales y que busque un médico (en Argentina) que me hiciera un certificado que detallara qué tratamiento le iban hacer, dónde lo iban atender y que reafirmaran la esperanza de vida".

Mientras todo esto ocurría, la joven argentina se encontraba, y se encuentra, hospedada en la habitación de un hotel en la ciudad de Montevideo: "Comencé a hacer más ruido en las redes sociales y por Twitter logré comunicarme con Migraciones y su respuesta fue que me quedara en Uruguay".

"Me llamaron para decirme que analizaron el caso junto a migraciones y lo van a dejar pasar".

Este miércoles, la historia dio un giro inesperado: el Consulado Argentino en Montevideo le infomó a la joven y a su papá que podrán pisar tierra argentina: "Me llamaron para decirme que analizaron el caso junto a migraciones y lo van a dejar pasar. Solo tenemos que avisar cuándo vamos a viajar", manifestó esperanzada la joven.

Johanna vive en Valentín Alsina junto a su pareja y su hija de seis años. La joven se dedica a hacer uñas esculpidas, pero como la pandemia por coronavirus le impedía seguir con su actividad, se rebuscó para vender tortas y bizcochuelos por las redes sociales. Ahora espera retornar al páis con su papá y poder compartir con él, sus últimos meses en familia.