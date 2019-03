Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue elegida por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) en su Asamblea General del 19 de diciembre de 2011. El objetivo de la celebración es concientizar a la población respecto de "la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades". Asimismo, resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular, la libertad de tomar sus propias decisiones.

El pediatra Eduardo Moreno Vivot (MN 77652), especialista en personas con Síndrome de Down, en diálogo con Crónica detalló que ellos "son personas maravillosas con capacidades que las logran desarrollar con un potencial enorme, con ganas de superarse, de aprender, de vivir en una sociedad que los mire como uno más... Hacen macanas como todos, y son ejemplos de tenacidad y de simpleza".

Cada año, el Día Mundial del Síndrome de Down se focaliza en un tema. En 2019, el lema es "No dejar a nadie atrás", cuyo objetivo es que "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad", puntualiza la ONU desde su página web.

En las redes sociales se viralizó una campaña para usar medias de colores diferentes y así concientizar a la sociedad: "Las llevo diferentes porque somos iguales”, es el nombre de la movida. La idea es fomentar la inclusión, el respeto de los derechos y la dignidad humana. "Me da una alegría enorme esta movida que hay en Argentina con esto de las medias diferentes para empezar a hablar de lo que es diversidad, inclusión para que las personas con Síndrome de Down puedan ser consideradas como cualquier otra y que de a poco la sociedad los vaya conociendo y viendo el potencial que tienen y que pueden aprender como cualquiera con sus tiempos", indicó el médico.

Lamentablemente, las personas con Síndrome de Down se siguen sintiendo discriminadas. Al respecto, Moreno Vivot contó: "La sociedad los mira raro porque están realizando actividades que nunca pensaron que antes podían hacer como el caso de viajar en colectivo, ir al colegio, leer, escribir, hacer deportes de alto rendimiento, la vida autónoma porque viven solos y eso hace que ellos se sientan mirados y no les hace bien. Muchos padres se quejan porque cuando van a los colegios sienten discriminación. Si bien hemos avanzado un montón, falta".

Mitos y prejuicios

"Se cree que las personas con Síndrome de Down no pueden, que no va a saber leer, que no va a poder escribir, que el día de mañana no va a poder tener una novia o un novio, que no podrá hacer deportes, que no puede ir al colegio, que no se puede vestir solo, que no puede elegir su ropa o que no puede trabajar. Todas estas cosas ya se han superado y lo pueden hacer muy bien. Por supuesto los padres tienen que creer en ellos y los terapeutas y los médicos trabajar mucho para que logren todas estas cosas. Todas estas iniciativas que se realizan por el 21 de marzo sirven para concientizar y visibilizar que son personas como cualquiera de nosotros con sus caracteristicas particulares", reflexionó el especialista, al tiempo que dijo que "estos mitos se borran hablando, informando y trabajando con los padres, y se pueden ir cayendo con educación, lo más importante en todo esto es la educación. También es importante destacar el mito que hay en cuanto a la sexualidad, educándolos se puede lograr que su vida sexual sea como la de cualquier persona".

Hace muchos años que Eduardo Moreno Vivot trabaja con personas con este trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21: "Mi reto como pediatra es lograr la salud adecuada para que puedan concurrir a todas sus terapias, al colegio y que crezcan jugando en la plaza o en la casa de sus amigos. De esta manera llegar a la adolescencia, a la edad adulta sanos, plenos y puedan tener una vida lo más autónoma posible. Que sean personas de bien, que cambien el mundo también, que muestren la importancia de ser tenaces, simples, la alegría de los pequeños logros... Yo trato de ayudar a los padres a formar personas".