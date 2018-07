Luego de diez meses consecutivos de crecimiento, la producción industrial de las pymes del país registró en junio su segunda marca negativa, confirmando que el parate llegó para quedarse.



Frente a mayo se registró una caída de 8,4% (en la medición con estacionalidad), según los datos publicados por la CAME.

De los 11 sectores relevados, 10 cayeron y sólo 1 progresó (siempre hablando de la comparación anual). El único rubro en aumento fue la elaboración de "Productos minerales no metálicos", con una suba anual de 4,8%, aunque con dificultades de rentabilidad. "Es que la mayoría de esas empresas tienen sus insumos atados al dólar y recibieron varios ajustes en lo que va del año sin trasladar buena parte de esos incrementos a sus precios de venta", analizaron desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.

En cambio, tuvieron caídas anuales: "Productos de caucho y plástico" (-9,9%), "Material de Transporte" (-7,8%), "Productos eléctrico-mecánicos e informática"(-8,7%), "Calzado y marroquinería" (-5,5%), "Alimentos y Bebidas" (-5,2%), "Maderas y Muebles" (-4,1%), "Productos textiles y prendas de vestir" (-3,0%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (-1,4%), "Papel, cartón, edición e impresión" (-1,5%) y "Productos químicos" (-2,4%).

Cada mes peor

Otro dato que confirma la crisis y la progresión hacia una recesión: el crecimiento interanual alcanzó este mes a sólo 34% de las industrias (en marzo habían progresado el 48,7% de las pymes, en abril 44,3% y en mayo el 39,4%). A su vez, la proporción de industrias en baja se incrementó a 53% y otro 13% se mantuvo sin cambios.

Como consecuencia de las subas de costos, la caída en los niveles de ventas, y las mayores dificultades para trasladar esas alzas a precios, la proporción de industrias con rentabilidad positiva se redujo a sólo 35,4% (desde 54% en marzo, 46,7% en abril y 39,4% en mayo).

La industria se encuentra trabajando con una alta capacidad ociosa: el uso de la capacidad instalada volvió a caer en junio, a sólo 59,1% (desde el 64,3% en marzo, el 62% en abril y 60,5% en mayo.

Todo congelado

El informe de la entidad empresaria marca además lo que vienen anunciando los funcionarios de Cambiemos: lo que viene no será mejor. "La incertidumbre cambiaria y financiera y sobre todo las mayores tasas de interés, están afectando los planes de inversión de las empresas", señala el reporte mensual.



Y agrega que para los próximos seis meses, sólo el 23% de las pymes industriales tiene planeado realizar nuevas inversiones, el 17% lo está evaluando y el 55% ya decidió que por este año no realizará nuevos movimientos en ese sentido. Es que 9 de cada 10 firmas, creen que el actual no es un buen momento para invertir.