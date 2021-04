Hace más de un año que vivimos en pandemia y todos sabemos los respectivos protocolos: distanciamiento social, evitar lugares cerrados, si se es positivo mantenerse aislado al menos diez días, etc. Sin embargo, sigue habiendo personas que se ocupan de hacer que se respeten y muchos lo hacen a costa de la humillación.

En un edificio, a una vecina que le dio positivo de coronavirus le tocó el escrache público. La joven contó vía Twitter que los vecinos le hicieron “un escrache de mal gusto” cuando se enteraron que portaba el virus. Para asegurarse de que respetara el aislamiento, el grupo puso un cartel en el ascensor que decía el número de su departamento, y la frase “Covid positivo, estado actual aislamiento”.

La joven se expresó en Twitter y contó la desagradable situación, mostrando el cartel que le hicieron sus vecinos: "Di covid positivo. Estoy bastante bien, en casa. Lo más desagradable ahora es esto. En mi edificio hicieron escrache de mal gusto. Aguardo las disculpas, pero creo que voy a esperar sentada. Ni siquiera me preguntaron cuándo tengo fecha de alta prevista“.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios de Twitter no tardaron en responderle y manifestarse al respecto, repudiando este tipo de actitudes ante la gente que contrae el virus. Sin embargo, otros pensaron que ella misma había sacado la foto, por lo que no cumplió con el aislamiento y circuló libremente por su edificio.

.

“¿Se acuerdan de cuando decíamos que de esta saldríamos mejores? Qué dulces palomitas” y “La gente está extremadamente desquiciada, pensé que para este punto iban a volver a razonar pero al parecer no”, o “Dame nunca a esos vecinos, ¡Fuerza!”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.