Las malas condiciones meteorológicas impidieron que se pueda investigar el contacto detectado en el Mar Argentino, a 40 días de la desaparición del submarino ARA San Juan. Una vez que mejore la situación en altamar se reanudara la investigación que ya tuvo dos contactos más que podrán ser analizados.



A través de un comunicado, la Fuerza precisó que en el marco de las operaciones de búsqueda de la embarcación perdida "el destructor ARA Sarandí ha detectado dos nuevos contactos a 500 y 700 metros".



"Debido a las malas condiciones meteorológicas en el área de operaciones, el aviso ARA Islas Malvinas que lleva a bordo el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus no ha podido investigar el contacto detectado ayer a 814 metros", informó la Armada.



La Armada detalló que "se esperan vientos de 28 a 33 nudos aumentando por la tarde de 33 a 40 nudos del sector noroeste, para este martes se espera una disminución y rotación al sector suroeste" lo que provocará "olas que alcanzarán una altura de hasta 3 metros"



Sin embargo, ambos contactos "serán identificados cuando la meteorología permita operar los ROVïs".



"El aviso ARA Puerto Argentino y el buque oceanográfico Atlantis de los Estados Unidos continúan explorando el área de búsqueda asignada", señaló el texto oficial, en el que se agregó que "está previsto que se sume a las tareas de búsqueda, el buque oceanográfico Yantar de la Federación Rusa".



La Fuerza remarcó que junto al Ministerio de Defensa "mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas".



Organismos internacionales informaron que en la zona por donde navegaba el submarino se registró "un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".