El Gobierno profundiza la alianza militar con Estados Unidos y busca reequipar las Fuerzas Armadas con helicópteros y blindados

El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, visitó este lunes el Pentágono -sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos- en el marco de una gira oficial por Washington, con el objetivo de profundizar la cooperación militar estratégica entre ambos países.

Durante su estadía, el funcionario mantuvo reuniones con el subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y la Seguridad de las Américas, Joseph Humire, y con el asistente especial del presidente y director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Michael Jensen.

A través de la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en la red social X, se informó la intención de continuar "profundizando la cooperación en defensa para modernizar nuestras Fuerzas Armadas", en línea con la política de acercamiento a Estados Unidos impulsada por el presidente Javier Milei.

Joseph M. Humire estrechando la mano con Carlos Presti.

Asimismo, desde la cartera detallaron que durante los encuentros se abordó la "incorporación de sistemas de defensa que contribuyan a proteger nuestros recursos e infraestructura crítica, claves para resguardar el futuro del país, y sobre el desarrollo de capacidades multidominio, como la ciberdefensa".

En ese marco, ambas partes coincidieron en avanzar en la ampliación de la flota de vehículos blindados Stryker y en la incorporación de helicópteros Black Hawk, lo que fue considerado como "un salto cualitativo que fortalece la resiliencia nacional". También se destacó el papel de los aviones P-3 Orion en tareas de vigilancia marítima y control de recursos.

Por otra parte, se registraron avances en el proyecto de incorporación de los cazas F-16, donde se analizó su impacto operativo tanto para Argentina como para la región.

En la reunión también se reafirmó la necesidad de fortalecer las capacidades navales para garantizar la soberanía marítima, así como de continuar desarrollando la ciberdefensa y las capacidades multidominio en general.

"En un contexto donde nuestro país asume un rol cada vez más activo, abordaron la defensa regional y la necesidad de profundizar la integración y la colaboración", señalaron desde Defensa en un comunicado.

En el Pentágono, el Ministro @TGCarlosPresti mantuvo un encuentro con el Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y la Seguridad de las Américas, @jmhumire, y con el Asistente Especial del Presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de... pic.twitter.com/RNyo1LQRmO — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) March 24, 2026

En esa línea, la cartera encabezada por Presti remarcó que "Argentina y Estados Unidos consolidan una agenda de defensa común, con más cooperación, más capacidades y una visión compartida para reforzar la seguridad del hemisferio".

Antes de su visita al Pentágono, Presti se reunió con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig, designado como enlace para Haití por ese organismo. En ese encuentro se analizó la crisis institucional en Haití, un tema de especial interés para la administración de Donald Trump, debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales que utilizan la isla para el tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos.

La visita del ministro se produce tras la reciente participación de Argentina en la cumbre "Escudo de las Américas" y en un contexto marcado por el renovado enfoque de la administración Trump en la seguridad hemisférica, junto con la reactivación de una doctrina Monroe en América Latina.