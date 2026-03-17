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Martes, 17 de marzo de 2026

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NOMBRAMIENTO

El líder supremo de Irán designó como asesor militar a un acusado por el atentado contra la AMIA

Se trata de Mohsen Rezai, sobre el cual pesa una alerta de Interpol por el ataque que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.


El nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, designó a Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar. Se trata de uno de los oficiales del país persa acusados de participar en el atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Tiene en su contra una alerta de Interpol por ese ataque.

La información del nombramiento fue difundida por la agencia iraní Mehr, que indicó además que la designación respondió a una "orden" directa de Jamenei, respaldada por la cúpula de las Fuerzas Armadas del país persa.

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