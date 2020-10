Organizaciones sociales se manifestaron a favor del Proyecto Artigas en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo, como parte de la disputa que mantiene la familia Etchevehere por la sucesión de un campo familiar en Entre Ríos.



Bajo el lema "Yo banco el Proyecto Artigas", los manifestantes habían convocado a movilizarse desde las 16 frente a la sede de La Rural en esta capital.

El dirigente social Juan Grabois, quien patrocina a Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro de Agricultura del macrismo Luis Miguel Etchevehere, expresó que el Proyecto Artigas busca que "la tierra sea de quien la trabaja, en una patria que es la herencia común de los criollos, migrantes y pueblos originarios, y no de una minoría que, por la violencia y corrupción, se queda con todo frente a la genuflexión del Estado".



Además, Grabois definió al exfuncionario como "mafioso" "corrupto" y un "usurpador profesional", y señaló que, durante su gestión como ministro del Gobierno de Mauricio Macri, "aplastó a los campesinos, chacareros y pequeños productores".



"Queremos hacerle saber a toda la patoteada de los Etchevehere que estamos acá defendiendo a Dolores y al Proyecto Artigas", sostuvo, por su parte, Diana Sánchez, del movimiento popular Darío Santillán, en apoyo de la hermana del ex funcionario del macrismo.

Sobre la protesta en el predio de La Rural, Sánchez indicó que se eligió un "lugar que también representa la usurpación de los oligarcas del campo hace 30 años".



En tanto, Dolores Etchevehere denunció "violencia, patoterismo y apriete" de parte de los sectores que apoyan a sus hermanos y a su madre y no acatan la medida judicial que prohibió la realización de "cualquier acto" que impida el egreso de personas del predio "Casa Nueva".



El Proyecto Artigas es una iniciativa agroecológica que tiene tres pilares fundamentales que son "justicia, verdad y reparación", según sus promotores.