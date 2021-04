La cocinera Maru Botana fue la gran estrella de la noche en el programa de Jey Mammón. Entre anécdotas, chistes y revelaciones, Botana recordó cómo fueron sus inicios en el mundo gastronómico.

"Empecé vendiendo tortas en mi casa, porque quería ganar mi plata. Siempre me encantó cocinar, nací con la cocina, es parte de mi vida". resaltó.

Según la propia cocinera, nunca buscó ser famosa. De hecho, explicó que estaba tan enfocada en su trabajo que casi no veía la televisión y menos programas de cocina.

"Primero trabajé con Francis Mallmann. Fue Rarísimo cómo llegué a la fama, porque nunca la busqué. Nunca iba a ningún programa, ni nunca fui de ver mucha tele, ni nada”. señaló.

Y agregó: "Llegué a Mallmann por un amigo de la facultad. Me contó que Francis abrió un restaurante y que por qué no me presentaba. Yo estaba estudiando Licenciatura en Administración. Un hermano mío me dice ‘anda’, y digo ‘voy’. Y fui y estaba sola, no lo podía creer".

Cuando se presentó con el famoso cocinero, reconoció que en un primer momento no confiaron en sus cualidades gastronómicas y la mandaron a realizar cualquier otro tipo de trabajo para probar su idoneidad.

"El buscaba mozas, le dije que quería cocinar y me dijo ‘esperame que vuelvo en un ratito’. Me mandó a hacer de todo para probarme”, sentenció Botana.