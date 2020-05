El 59% de los inquilinos de todo el país no podrá afrontar el pago del alquiler de su vivienda en mayo debido al impacto en la economía de la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae), reveló este lunes una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional.



La misma fue realizada online entre 3.984 inquilinos consultados en los primeros días de mayo a través de las redes sociales de las distintas agrupaciones que conforman la Federación.



"Por lo tanto, consideramos que no tenemos la capacidad de llegar a todos los sectores que no cuentan con acceso a internet, o bien que no forman parte de nuestras redes de contacto", aclaró la institución.



El informe, dado de la filial Rosario de la Federación, también remarcó que la situación de los inquilinos "se ve claramente agravada mes a mes por los efectos económicos de la pandemia en sus vidas".



"Para lo que será el pago del alquiler de mayo, un preocupante 59% de inquilinos no podrá hacer frente a este gasto, lo que supone una suba de casi 17 puntos porcentuales comparado con abril, cuando el 42,1% no podía pagar", precisó la entidad.

"Vemos que son miles aquellos que ya hoy por hoy se están endeudando a montos considerables e imposibles de pagar Esto provocará que sean cada vez más los intentos de desalojos de las familias (ya que las inmobiliarias incumplen sistemáticamente el Decreto 320/2020 y amenazan a inquilinos/as)", añadió el reporte.



También recordaron que "estamos ante potenciales personas en situación de calle, o bien, personas que tendrán que hacinarse en la casa de familiares y amigos para tener una vivienda que los proteja".



"El problema necesita soluciones urgentes hoy, y no pensar qué sucederá en octubre cuando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU de Alquileres) ya no proteja al sector", finalizó el comunicado de la Federación de Inquilinos Nacional.