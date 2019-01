La mujer desapareció el último martes. (@Laura_Marrone)

Familiares y amigos de Carla Soggiu, la mujer que desapareció el martes luego de activar dos veces el botón antipánico, se movilizan este viernes para reclamar nuevamente por su aparición y harán rastrillajes mañana en el barrio porteño de Pompeya.

Hoy estuvimos reclamando frente a la Comisaria 34 por la aparición de Carla Soggiu

Una columna de vecinas y vecinos se congregó en la Plaza Traful de Pompeya y marchó a la Comisaria. Familares de Carla pidieron información sobre la marcha de las investigaciones. pic.twitter.com/ifrelWquCA — Laura Marrone (@Laura_Marrone) 18 de enero de 2019



Con la consigna "a Carla la encontramos entre todos", los vecinos de Pompeya buscarán este sábado a Carla Soggiu recorriendo las calles del barrio divididos en grupos, algunos caminando y otros en moto o en auto, "cuanta más gente venga, mejor", dijo Verónica, amiga de la mujer desaparecida.

La mujer de 28 años es madre de dos nenes.



Soggiu, de 28 años y madre de dos hijos, había solicitado un botón antipánico por tener una denuncia contra su ex pareja por violencia de género.



La policía de la Ciudad revisó este viernes las cámaras de seguridad de la zona y se supo que Suggiu, al salir de su trabajo el martes, subió a un colectivo de la línea 32, entre las 18 y las 18.30 en avenida Sanz al 500, "pero no se sabe dónde bajó. Siempre volvía caminando a su casa pero ese día llovía", dijo Verónica.



Los familiares y amigos convocaron a una movilización este viernes a las 18.30 en Cabred y Einstein, donde vivía Soggiu y, para la recorrida de mañana, la cita es a las 11 en avenida Saenz y Amancio Alcorta, a tres cuadras del Riachuelo.



Seggiu activó dos veces el botón antipánico el martes entre las 20 y las 20.30, la policía acudió al lugar que indicaba el geolocalizador pero no la encontró.



La mujer tenía el dispositivo desde el 27 de diciembre por haber denunciado a su ex pareja por violencia de género; él está detenido con prisión preventiva.



Carla Seggiu tuvo hidrocefalia y, cuando era adolescente, le colocaron una válvula de drenaje en la cabeza, luego de la intervención no volvió a tener inconvenientes relacionados con esa patología, explicó su tío.