El primer juicio oral y público de Tierra del Fuego sobre maltrato animal comenzó este jueves en los tribunales de Ushuaia en el que se juzga a tres personas por dar muerte a martillazos y luego faenado a un caballo en octubre del 2016, informaron fuentes judiciales.



Cristian Gustavo Acosta, Claudia Andrea Lezcano y Matías Rolando Domínguez llegaron al proceso acusados del delito de maltrato animal, penado por la ley nacional 14.336, en "concurso real" con el delito de abigeato, ya que también se sospecha que habían robado el equino de un predio privado.



El incidente tomó gran relevancia pública en la provincia porque el sacrificio del mamífero fue filmado por uno de los participantes y subido a Internet, con lo que se viralizó a través de las redes sociales.



El fiscal Eduardo Urquiza precisó que el animal perteneciente a Sergio Mansilla fue retirado del lugar donde había sido trasladado para pastar, y que luego lo mataron produciéndole "un sufrimiento innecesario".

Acosta argumentó que encontró el animal y que lo montó hasta la zona del barrio El Escondido, donde después decidió sacrificarlo porque en ese momento no tenía trabajo ni "nada para comer".



"Yo no quería que sufriera. Le di varios golpes con una maza tapándole primero la cabeza, pero como no moría le tuve que clavar un cuchillo", admitió el sujeto que purga una condena de 5 años de cárcel por otro delito y está detenido.



Por su parte Lezcano, quien también está detenida por otra causa penal, reconoció que ella filmó el video de la matanza del caballo pero nunca robó ni lastimó el animal, y dijo que la filmación se hizo pública luego de que se la mostró a su madre.



En tanto Domínguez, el tercer acusado, se negó a prestar declaración ante los jueces aunque de la lectura de sus dichos anteriores en sede policial se desprende que es la persona que sostuvo al equino mientras Acosta lo mataba, y que después se retiró del lugar porque "le dio impresión".



Los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía tomaron testimonio a cuatro personas y exhibieron el video donde se observa la muerte del caballo "Schrek", antes de pasar a un cuarto intermedio hasta mañana en que se escucharán los alegatos de las partes.



El caso también generó un debate jurídico previo al juicio porque la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) intentó constituirse en parte querellante en representación del animal muerto, pero la justicia fueguina no se lo permitió.