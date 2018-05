Los metrodelegados vuelven el próximo martes a la carga, cuando levanten molinetes entre las 17 y las 20 en la línea C, servicio que une Retiro y Constitución.



“Siempre estuvimos y seguimos estando dispuestos al diálogo por paritarias como estuvimos con la ciudad durante marzo y abril. Sólo tienen que llamarnos”, dijo este lunes Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro.



Desde el sindicato, en compañía de Pablo Moyano (Camioneros), Eduardo López y Roberto Baradel (docentes), Hugo Yasky (diputado), y Daniel Catalano (estatales), los metrodelegados confirmaron la medida de fuerza para la línea C, “sin descartar nuevos paros si el gobierno y la empresa se mantienen intransigentes”, confirmó Claudio Dellecarbonara.



Entre los reclamos de los trabajadores pidieron paritarias sin techo y no a las sanciones por abrir molinetes. Asimismo, Dellecarbonara señaló que “tampoco les interesa nuestra salud ni la de los pasajeros: se confi rmó la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en los vagones de las lineas B, C y E”. “Nosotros defendemos el bolsillo de los trabajadores”, dijo Néstor Segovia, quien añadió: “Yo no coqueteo con ningún gobierno”.